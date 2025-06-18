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Золото станет главным конкурентом доллара в резервах центральных банков

Центробанкам прочат рост резервов в золоте. Драгметалл станет главным конкурентом доллара в резервах центральных банков.

Перестраивать финансовую политику побуждают сомнения по поводу стабильности доллара в ближайшем будущем. Такой точки зрения придерживаются участники опроса, проведенного Всемирным советом по золоту, сообщает Financial Times.

Отмечается, что помимо беспокойства относительно судьбы доллара мировые регуляторы остерегаются геополитических потрясений и санкций. Именно три этих фактора заставляют их совершить рекордные закупки золота. В итоге стоимость металла увеличилась с начала года на 30 %.

Центральные банки отмечают эффективность золота в кризисные времена. В частности, речь идет об отсутствии риска дефолта и защите от инфляции.

золото