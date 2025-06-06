Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили 11,158 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили 11,158 млрд долларов в эквиваленте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Национального банка, пишет БЕЛТА.

За май 2025 года золотовалютные резервы выросли на 215,7 млн долларов (на 2 %) после роста в апреле на 872,8 млн долларов (на 8,7 %).

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 июня этого года составил 4,0882 млрд долларов, увеличившись за май на 267,9 млн долларов, объем монетарного золота - 5,6723 млрд долларов, уменьшившись на 47 млн долларов.