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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили 11,158 млрд долларов
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили 11,158 млрд долларов в эквиваленте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Национального банка, пишет БЕЛТА.
За май 2025 года золотовалютные резервы выросли на 215,7 млн долларов (на 2 %) после роста в апреле на 872,8 млн долларов (на 8,7 %).
Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 июня этого года составил 4,0882 млрд долларов, увеличившись за май на 267,9 млн долларов, объем монетарного золота - 5,6723 млрд долларов, уменьшившись на 47 млн долларов.
Золотовалютные резервы - высоколиквидные активы, которые находятся под контролем государственных органов. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2025 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.