ЗВР Беларуси растут 12-й месяц подряд
Автор:Редакция news.by
Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти уже 12-й месяц подряд - на начало декабря они достигли очередного рекордного уровня в 13,9 млрд долларов.
Аналитики Евразийского банка развития пояснили причины ноябрьского роста. Так, одна из них - повышение цен на золото, что добавило к резервам 310 млн долларов, активы в иностранной валюте при этом сократились на 100 млн.
Всего же с начала года общая сумма резервных активов увеличилась на 5 млрд долларов - это более чем в полтора раза. При этом с сентября объем резервов соответствует международному критерию безопасности - покрывает трехмесячный объем импорта.