ЗВР Беларуси растут 12-й месяц подряд

Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти уже 12-й месяц подряд - на начало декабря они достигли очередного рекордного уровня в 13,9 млрд долларов.

Аналитики Евразийского банка развития пояснили причины ноябрьского роста. Так, одна из них - повышение цен на золото, что добавило к резервам 310 млн долларов, активы в иностранной валюте при этом сократились на 100 млн.