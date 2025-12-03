Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЗВР Беларуси выросли почти до 14 млрд долларов

Еще плюс 180 млн долларов! Золотой запас Беларуси установил очередной исторический рекорд и теперь он составляет 13 млд 900 млн - подсчитано Нацбанком.

Постоянная тенденция к росту наблюдается с января. И частично достигнута благодаря повышению мировых цен на золото.

Наибольшую долю в структуре золотовалютных резервов страны занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.

А что касается целевых показателей денежно-кредитной политики, заложено, что объем ЗВР на конец года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

Разделы:

Экономика

Теги:

ЗВРНацбанк Беларусизолотовалютные резервы