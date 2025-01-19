Электоральная кампания проходит в соответствии со всеми общемировыми требованиями

Российская Федерация направляет достаточно большую группу наблюдателей. Я тоже удостоен этой чести. Из того, что я читаю, наблюдаю, я вижу - есть дискуссия, конкуренция, достаточно большое количество кандидатов, они представили свои партии, свои программы. Мы за этим с интересом наблюдаем. Убежден, по крайней мере на сегодняшний день, что кампания проходит в соответствии со всеми общемировыми требованиями. Вы знаете, это больше чем выборы Президента страны. Это выбор курса. Поэтому, я полагаю, что у жителей республики есть конкретные примеры в соседних странах, и они должны сами определиться, в каких условиях они хотят жить. Я надеюсь и верю, что белорусы примут мудрое решение, ну а вскрытие урн покажет, как избиратель проголосовал.

Денис Кравченко, зампредседателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России