Эрдоган обсудил с Рютте Украину и невмешательство НАТО в конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте ситуацию на Украине и отметил, что НАТО не должна быть частью этого конфликта, сообщает ТАСС.

"Наш президент Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В ходе встречи обсуждались отношения Турции и НАТО, события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что Турция активизировала свои усилия по прекращению войны между Украиной и Россией путем установления прочного и справедливого мира, что он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Заявил, что Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и сохраняет свою позицию, что НАТО не должна быть частью этой войны и что нельзя упускать возможность для мира", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Также канцелярия сообщила, что Эрдоган на встрече с Рютте "заявил, что Турция придает большое значение НАТО и что в качестве подтверждения этого она вновь возьмет на себя командование Силами НАТО в Косове". "Эрдоган заявил, что Турция ожидает от своих союзников сотрудничества в борьбе с терроризмом, что республика продолжит делать все возможное для сохранения НАТО сильной организацией, несмотря на внутренние и внешние вызовы", - говорится в заявлении.

На переговорах с Рютте Эрдогана сопровождали глава МИД Хакан Фидан и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. Рютте прибыл в Турцию для участия в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Анталье 14-15 мая.