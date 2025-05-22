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ЕС с июня отменяет режим беспошлинной торговли для Украины
Еврокомиссия с 6 июня отменяет режим беспошлинной торговли для Украины. Для Киева это означает резкий рост тарифов на экспорт украинской сельхозпродукции: по самым осторожным подсчетам, потери составят около 3,5 млрд евро.
Брюссель обещает рассмотреть вопрос о квотах для отдельных товарных групп, что поможет Украине пережить первоначальный шок, но до рассмотрения этого вопроса дело пока не дошло и не известно, дойдет ли.
Решение об отмене беспошлинного режима для Киева можно считать большим успехом европейских аграриев, которые боролись против украинского демпинга последние несколько лет. Но решилась лишь часть крестьянских проблем.
Накануне в польском Щецине прошла очередная акция протеста фермеров. Теперь они борются против ввоза в ЕС дешевой продукции южно-американских конкурентов: несколько месяцев назад Еврокомиссия подписала соглашение о практически беспошлинным допуске на европейский рынок бразильской сои, аргентинского мяса и пшеницы и другого продовольствия.