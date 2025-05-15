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Это все, что нужно знать о "суверенитете" Украины - вице-спикер Совфеда РФ расставил точки над "i"

Это все, что нужно знать о "суверенитете" Украины - вице-спикер Совфеда РФ расставил точки над "i"

Владимир Зеленский настолько утратил способность к собственным решениям, что принимает их только после окриков либо консультаций с западными политиками, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский настолько утратил самостоятельность и способность к собственным решениям, что все их принимает только после окриков либо консультаций: о поездке в Стамбул - с Трампом; о переговорной тактике - с европейцами; о формате и времени переговоров - теперь вот с Эрдоганом", - отметил Косачев.

По словам сенатора, это все, что нужно знать "о так называемом суверенитете Украины".

ЗападЗеленский