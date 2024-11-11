Фермерские профсоюзы Франции призывают провести штурм Парижа

Крестьянам предлагают съезжаться на тракторах к окраинам французской столицы, чтобы 6 января устроить городу серьезную встряску, а правительству - взбучку. Власти, однако, решили избавиться от былого либерализма и не дать своим противникам собраться. Префектура Парижа запретила всякие массовые мероприятия в городе, а также в окрестностях оптового рынка Рюнжи. Против нарушителей полиция обещает применять силу.

Крестьянские лидеры, в свою очередь, вооружились неким секретным планом и обещают быть в Париже вечером. Они настаивают, что правительство должно быть наказано за все сразу - за украинский и южноамериканский продовольственный депмпинг, а также за нарушение обещаний защитить аграриев.