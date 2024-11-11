3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Фермерские профсоюзы Франции призывают провести штурм Парижа
Фермерские профсоюзы Франции объявили всеобщую мобилизацию аграриев с целью провести штурм Парижа.
Крестьянам предлагают съезжаться на тракторах к окраинам французской столицы, чтобы 6 января устроить городу серьезную встряску, а правительству - взбучку. Власти, однако, решили избавиться от былого либерализма и не дать своим противникам собраться. Префектура Парижа запретила всякие массовые мероприятия в городе, а также в окрестностях оптового рынка Рюнжи. Против нарушителей полиция обещает применять силу.
Крестьянские лидеры, в свою очередь, вооружились неким секретным планом и обещают быть в Париже вечером. Они настаивают, что правительство должно быть наказано за все сразу - за украинский и южноамериканский продовольственный депмпинг, а также за нарушение обещаний защитить аграриев.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Уникальные кадры новогодней недели Президента Беларуси покажет проект "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Фестиваль "Путешествие в Рождество" окунул гостей российской столицы в советское прошлое
СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании
Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки
Сайт парламента Эстонии больше не будет доступен на русском языке
Регионы
Все
Происшествия
Все
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске
В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу
28 человек пострадали от взрывов пиротехники - МЧС о происшествиях в новогодние праздники