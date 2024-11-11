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Новости
Фурсов: Трамп задумал "большую чистку" элит
24.12.2024
21:38
США
Трамп
общество
мнение
в мире
Президент
Все
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
4 часа назад
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
5 часов назад
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
6 часов назад
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
6 часов назад
Политика
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Выборы-2025: миссия наблюдателей от СНГ мониторит формирование участковых комиссий
5 часов назад
Беларусь откроет свое посольство в Ватикане
25.12.2024
19:15
В совместной молитве верующие приветствуют младенца Иисуса в костеле Пресвятой Девы Марии в Минске
25.12.2024
15:30
Неформальный саммит СНГ. Владимир Путин встречал гостей в Ледовом дворце курорта "Игора"
25.12.2024
15:29
Выборы Президента Беларуси - 2025: наблюдатели от каких стран уже зарегистрированы
23.12.2024
15:43
Общество
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Акция "Наши дети" заглянула в SOS-Детскую деревню Марьина Горка
3 часа назад
"Наши дети": БСЖ поздравил воспитанников детдомов и социально-педагогических центров с Новым годом
4 часа назад
В Беларуси проведут ЦТ с 26 мая по 5 июня 2025 года
4 часа назад
Участница акции "От всей души": Мы заслужили это
5 часов назад
Экономика
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Абухович: ШОС и БРИКС - витрина для Беларуси, где страна сможет продемонстрировать свои предложения
25.12.2024
17:57
Беларусь вышла на 19-е место среди 133 стран по индексу экономической сложности
25.12.2024
17:53
Аграрии Беларуси установили два новых рекорда в 2024 году
13 часов назад
В Беларуси будут вручать премии правительства за особые достижения в различных сферах экономики
24.12.2024
16:22
Делегация из России посетила Минский тракторный завод
23.12.2024
17:31
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
1 час назад
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
4 часа назад
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
5 часов назад
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
7 часов назад
Регионы
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Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
В Норвегии автобус с 60 пассажирами вылетел в озеро, есть погибшие
3 часа назад
На месте крушения самолета в Казахстане найден второй черный ящик
3 часа назад
МЧС РФ: режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива мазута в Черном море
4 часа назад
В Москве предотвратили теракт против главы проекта "Архангел"
6 часов назад
Кругозор
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"Черная" Луна - когда люди смогут наблюдать это редкое явление
14 часов назад
10 модных советов, в чем встречать Новый год 2025
24.12.2024
14:39
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря: Овны будут релаксировать, а Близнецы - увеличивать доход
23.12.2024
08:00
Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
16.12.2024
15:00
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Весы будут решать бытовые вопросы, а Водолеи - наследственные
16.12.2024
08:00