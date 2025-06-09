Германия расширяет сеть бункеров

Германия готовится к войне. Как пишет The Guardian, в стране строят сеть бункеров и бомбоубежищ. Федеральное управление гражданской защиты планирует быстро расширить сеть бомбоубежищ и укрытий, адаптировав тоннели метро, паркинги и подвалы под защитные сооружения для 1 млн человек. Сейчас из примерно 2 тыс. объектов времен холодной войны только 580 пригодны для использования, их общий потенциал - 480 тыс. мест. Для обновления старых бункеров в течение ближайших 10 лет требуется порядка 30 млрд евро. При этом граждан призывают иметь аварийные запасы воды и пищи минимум на 72 часа, а в идеале на 10 суток.