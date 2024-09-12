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Гигин: БРИКС и ШОС образуют новое здание мирового порядка

Саммит БРИКС буквально довел до истерики западных оппонентов и белорусских беглых. Давление, которое оказывалось на лидеров многих стран, чтобы они не ехали в Казань, - свидетельство того, что от саммита ждали что-то очень серьезное. Что и произошло. Таким мнением в эфире "Альфа Радио" поделился депутат Палаты представителей Вадим Гигин.

Это действительно так. По оценкам совершенно различных аналитиков, что подтверждают и главы государств, БРИКС и ШОС сегодня являются структурами, которые образуют новое здание мирового порядка, возникающее на руинах однополярного мира.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

По мнению депутата, БРИКС в будущем может даже заменить ООН, если организация станет неэффективной. Гигин уверен, новые глобальные структуры уже готовы брать на себя ответственность за принятие очень крупных решений в мировом масштабе.

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