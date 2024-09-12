Гигин: БРИКС и ШОС образуют новое здание мирового порядка

Саммит БРИКС буквально довел до истерики западных оппонентов и белорусских беглых. Давление, которое оказывалось на лидеров многих стран, чтобы они не ехали в Казань, - свидетельство того, что от саммита ждали что-то очень серьезное. Что и произошло. Таким мнением в эфире "Альфа Радио" поделился депутат Палаты представителей Вадим Гигин.