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Гигин: БРИКС и ШОС образуют новое здание мирового порядка
Саммит БРИКС буквально довел до истерики западных оппонентов и белорусских беглых. Давление, которое оказывалось на лидеров многих стран, чтобы они не ехали в Казань, - свидетельство того, что от саммита ждали что-то очень серьезное. Что и произошло. Таким мнением в эфире "Альфа Радио" поделился депутат Палаты представителей Вадим Гигин.
Это действительно так. По оценкам совершенно различных аналитиков, что подтверждают и главы государств, БРИКС и ШОС сегодня являются структурами, которые образуют новое здание мирового порядка, возникающее на руинах однополярного мира.
По мнению депутата, БРИКС в будущем может даже заменить ООН, если организация станет неэффективной. Гигин уверен, новые глобальные структуры уже готовы брать на себя ответственность за принятие очень крупных решений в мировом масштабе.
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