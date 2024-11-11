"Город, поселок или деревня?" - Лукашенко поручил определиться со статусом Боровлян

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря во время посещения Минской областной детской клинической больницы заявил, что настала пора определиться со статусом Боровлян, сообщает БЕЛТА.

"Нам надо принимать решение по Боровлянам. Это уже город. Надо думать, что нам здесь сделать: это будет город, деревня, городской поселок или что-то другое? И в следующем году внесите предложения, мы должны принять это решение, потому что жители этого места уже много раз ставили вопрос: кто-то хочет город, кто-то хочет деревню. Мы должны определиться и принять соответствующее решение", - сказал Александр Лукашенко.

О том, что Боровляны надо выделять из Минского района и делать городом, Президент заявлял еще несколько лет назад. В 2021 году во время общения с работниками областной больницы глава государства отметил, что население Боровлян уже сравнимо с крупными районами в стране.