"Гренландия наша": премьер острова ответил Трампу по поводу его намерения получить остров

Президент США Дональд Трамп должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами, а будущее Гренландии решается жителями острова. Такое заявление сделал премьер Гренландии Муте Эгеде, комментируя намерение американского президента "так или иначе" получить остров, сообщает РИА Новости.

Трамп в ходе обращения к конгрессу заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае. Президент отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие, добавив, что США получат Гренландию так или иначе. По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны.

"Гренландия наша. Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами, мы - калааллиты (гренландцы). Американцы и их лидер должны это понять. Мы не продаемся, и нас нельзя забрать, поэтому наше будущее решается нами в Гренландии", - написал Эгеде в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

В конце 2024 года Трамп назвал абсолютной необходимостью для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.