Стали известны подробности аварии с маршруткой в Воложинском районе.

По данным следствия, утром 16 декабря 66-летний водитель маршрутного такси, двигаясь по автодороге Першаи - Ивенец - Несвиж, не справился с управлением и съехал в кювет. Микроавтобус с находящимися в нем 9 пассажирами опрокинулся.

В данный момент всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.

При осмотре авто следователи выяснили, что на задней оси авто установлены шины со значительным износом протектора, пассажирские сиденья в салоне не оборудованы ремнями безопасности. По предварительной информации водитель маршрутки ранее 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.