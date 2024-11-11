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Стали известны подробности аварии с маршруткой в Воложинском районе
Стали известны подробности аварии с маршруткой в Воложинском районе.
По данным следствия, утром 16 декабря 66-летний водитель маршрутного такси, двигаясь по автодороге Першаи - Ивенец - Несвиж, не справился с управлением и съехал в кювет. Микроавтобус с находящимися в нем 9 пассажирами опрокинулся.
В данный момент всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.
При осмотре авто следователи выяснили, что на задней оси авто установлены шины со значительным износом протектора, пассажирские сиденья в салоне не оборудованы ремнями безопасности. По предварительной информации водитель маршрутки ранее 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа с участием сотрудников УСК по Минской области, специализирующихся на дорожно-транспортных происшествиях. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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