II Республиканский конкурс молодежных аналитических проектов прошел в Минске. Участие приняли 300 ребят со всей страны. Из 109 предложенных проектов только 30 прошли в финал. Из них 9 защитили сегодня перед экспертной комиссией. Работы представлены по самым актуальным темам: образование, наука, сельское хозяйство, робототехника, цифровые технологии, искусственный интеллект. Всего 15 тематических категорий.