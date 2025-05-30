III съезд партии "Белая Русь" состоится 28 июня. Такое решение принято 30 мая на заседании президиума Высшего политического совета данной организации. Предварительно планируется, что он пройдет на базе Национальной библиотеки в Минске. До этого состоятся отчетно-выборные конференции в районах и областных центрах нашей страны. Как ожидается, в съезде будут участвовать около 300 человек: 280 членов партии и еще около 20 приглашенных гостей.

Андрей Басак, зампредседателя белорусской партии "Белая Русь":

В марте 2023 года состоялся учредительный съезд, была образована белорусская партия "Белая Русь". За этот короткий срок партия прошла определенные этапы своего строительства и действительно состоялась. У нее появилось свое лицо. Организационные структуры партии созданы во всех областных, районных центрах нашей страны. За этот короткий промежуток времени партия выросла более чем в 4 раза.