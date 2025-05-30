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III съезд партии "Белая Русь" состоится 28 июня
III съезд партии "Белая Русь" состоится 28 июня. Такое решение принято 30 мая на заседании президиума Высшего политического совета данной организации. Предварительно планируется, что он пройдет на базе Национальной библиотеки в Минске. До этого состоятся отчетно-выборные конференции в районах и областных центрах нашей страны. Как ожидается, в съезде будут участвовать около 300 человек: 280 членов партии и еще около 20 приглашенных гостей.
Андрей Басак, зампредседателя белорусской партии "Белая Русь":
В марте 2023 года состоялся учредительный съезд, была образована белорусская партия "Белая Русь". За этот короткий срок партия прошла определенные этапы своего строительства и действительно состоялась. У нее появилось свое лицо. Организационные структуры партии созданы во всех областных, районных центрах нашей страны. За этот короткий промежуток времени партия выросла более чем в 4 раза.
Напомним, сегодня участниками партии "Белая Русь" являются более 67 тыс. человек. Проведение съезда позволит определить ее дальнейшее развитие.