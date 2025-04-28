"Имела место халатность". Глава МВД Ирана назвал причину взрыва в порту Шахид-Раджаи

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf3bc3d8-8200-4979-bfc4-d42a6459e3a2/conversions/c3796afe-d716-427a-864c-c6dc89a8bf04-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf3bc3d8-8200-4979-bfc4-d42a6459e3a2/conversions/c3796afe-d716-427a-864c-c6dc89a8bf04-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf3bc3d8-8200-4979-bfc4-d42a6459e3a2/conversions/c3796afe-d716-427a-864c-c6dc89a8bf04-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf3bc3d8-8200-4979-bfc4-d42a6459e3a2/conversions/c3796afe-d716-427a-864c-c6dc89a8bf04-xl-___webp_1920.webp 1920w

Причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стала халатность. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

"Имела место халатность", - сказал министр, добавив, что в порту не были приняты необходимые меры предосторожности.

По данным агентства Mehr, число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 46. При этом 138 человек все еще находятся в больнице. Более 1 тыс. выписаны.

В порту начались поисково-спасательные работы.