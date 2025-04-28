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"Имела место халатность". Глава МВД Ирана назвал причину взрыва в порту Шахид-Раджаи
Причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стала халатность. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
"Имела место халатность", - сказал министр, добавив, что в порту не были приняты необходимые меры предосторожности.
По данным агентства Mehr, число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 46. При этом 138 человек все еще находятся в больнице. Более 1 тыс. выписаны.
В порту начались поисково-спасательные работы.
26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи, расположенного в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, произошел мощный взрыв. По предварительной информации, на складе опасных грузов и химикатов взорвался резервуар с топливом.