Иран ответит на предложение США по ядерной сделке в ближайшие дни

Иран предоставит ответ на предложение США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана в ближайшие дни. Об этом сообщил Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"Ответ Ирана на письменное предложение США практически готов и будет передан в ближайшие дни", - приводит его слова иранское агентство Тасним.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса".

1 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям "подробное и приемлемое предложение" по ядерной программе Тегерана. По данным портала Axios, оно предусматривает, что Иран сможет продолжать обогащать уран до низких значений в течение периода, длительность которого будет определена позже. 7 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не должен заниматься обогащением урана, иначе Тегеран будут ждать последствия со стороны Вашингтона.