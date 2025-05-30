Испытания на право ношения черного берета проходят под Минском

Слаженность, точность и доли секунды на принятие решения - так работает элита МВД. 30 мая под Минском проходят испытания на право ношения черного берета.

В центре подготовки кадров МВД на учебно-тактическом полигоне столичного ОМОНа разворачивается настоящая борьба. По итогам первого дня на финишную прямую вышли 79 участников из различных подразделений МВД, в том числе и 6 девушек. Претендентов ждет 8-километровый марш-бросок и динамичные спарринги, где требуется не только физическая сила, но и стратегическое мышление.