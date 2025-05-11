История Дня Государственного флага, герба и гимна

День Государственного флага, герба и гимна в таком "триедином" формате отмечается в Беларуси уже в третий раз. Это позволяет отдать дань уважения сразу всем трем государственным символам. Это день гордости за нашу историю и момент, когда вся нация вновь задумывается о значении символов, объединяющих людей, поколение за поколением стремящихся к будущему.

30 лет назад состоялся первый в истории суверенной Беларуси референдум. На него было вынесено четыре вопроса. Белорусам предстояло определиться с государственными символами, статусом русского языка - будет ли он наравне с белорусским.

Белорусы поддержали стратегическое видение Президента и его курс на возможность спокойно работать на пользу экономики. Мы выбрали свой флаг и герб. С этими символами и начался отсчет по-настоящему суверенной истории страны.

Пересекая границу Беларуси или входя в наши дипмиссии за рубежом, первым все видят герб. Он на главном документе каждого белоруса. Символ "отстоял" себя во время Великой Отечественной, когда немцы установили оккупационный режим. Они просто не смогли снять наш герб и прикрыли его свастикой. Но и проверенный временем круг из колосьев несколько раз менялся. Последний - в 2021-м. Эталонные изображения хранятся в Национальном архиве Беларуси.

Символ истории, борьбы за независимость и суверенитет - наш флаг. Это мощный и яркий символ, несущий в себе глубокие смыслы. Красный цвет - это цвет борьбы, мужества, силы и решимости. Зеленый цвет олицетворяет природу, богатство нашей земли, а также надежду на светлое будущее. Это цвет мира, покоя и благополучия.

Что касается гимна Беларуси, это еще один важный символ нашей государственности. Слова, написанные Михаилом Климковичем и Владимиром Каризной, наполнены гордостью, прославляют нашу землю, народ и стремление к процветанию.

Гимн олицетворяет силу и независимость Беларуси, а его музыка, автором которой является Нестор Соколовский, звучит как напоминание о том, что мы - единый народ, готовый строить светлое будущее. Эталонную запись Государственного гимна сделали в Большой студии Дома радио.

Наши символы - это те ориентиры, которые формируют наше сознание и вдохновляют на грандиозные свершения. И одно из последних - белорусские полярники в ходе 17-й Антарктической экспедиции впервые на полюсе холода Земли подняли наш флаг.

Белорусский флаг покорил Антарктиду и Эльбрус, штурмовал пьедесталы самых престижных соревнований, видел космос, но самое главное - он дорог людям.