Италия вновь готовится протянуть руки помощи Украине

В середине мая МИД Италии сообщил, что Рим передал Украине военной помощи на 2,5 млрд евро напрямую и через общие фонды Евросоюза. В то же время глава Минобороны Гуидо Крозетто отметил, что Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму свыше 3 млрд евро. Эти данные он привел на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir.