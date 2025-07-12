3.75 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Италия вновь готовится протянуть руки помощи Украине
Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Sole24Ore.
"Итальянское правительство готовит 12-й пакет помощи Украине. Недавно страна обязалась выделить 1 млн евро на укрепление механизмов киберзащиты украинской цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В середине мая МИД Италии сообщил, что Рим передал Украине военной помощи на 2,5 млрд евро напрямую и через общие фонды Евросоюза. В то же время глава Минобороны Гуидо Крозетто отметил, что Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму свыше 3 млрд евро. Эти данные он привел на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir.
Отмечается, что Италия направит украинской Службе аэронавигационной информации пять радаров управления воздушным движением. Поставки стоимостью 12,5 млн евро обеспечит машиностроительный концерн Leonardo.
В Кремле подчеркнули, что снабжение Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фото: CC BY 2.0