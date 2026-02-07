Итальянцы вышли на улицы Милана против ICE

С протестов начались Олимпийские игры. В Милане сотни человек вышли на улицы, выступая против присутствия в Италии агентов американской иммиграционной службы. Дело в том, что США включили миграционную полицию в состав охраны. Демонстранты скандировали лозунги против ICE, поджигали фаеры и призывали прибывших с визитом в страну вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио вернуться в Америку.

Кроме того, люди протестуют и против роста цен в Италии и Олимпиады в целом. Митингующие обвиняют правительство в том, что оно направляет деньги из госбюджета на проведение Игр, а не на поддержку малообеспеченных жителей.