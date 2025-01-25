Избирательный процесс в Беларуси проходит открыто

Атмосфера хорошая, честная, люди смеются, люди дружелюбные. Я в восторге и счастлив, что могу находиться в Беларуси. Я член парламента кантона Базель, Швейцария. И я могу сказать, что в вашей стране выборы организованы лучше. В Швейцарии на выборах много махинаций, мы голосуем по почте. И наши люди больше не голосуют на избирательных участках, как это делают здесь. Так что я в восторге. А Европейский парламент преступен, Европейский союз также преступен. Им приходится делать все, что говорит Америка, сама Европа плохо организована. Я родом из Западной Европы, где все создано для геев, лесбиянок и похотливых людей, семьи разрушаются.

Эрик Вебер, международный наблюдатель (Швейцария)