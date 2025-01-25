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В Беларуси избирательный процесс проходит открыто. Это подтверждают факты: в нашей стране аккредитовано 486 международных наблюдателей из 52 стран. Многие из них следили за ходом досрочного голосования. Зарубежные эксперты, отмечая соблюдение демократического процесса в нашей стране, задаются вопросом: на каких вымыслах основана резолюция Европарламента (та, в которой еврочинуши призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в Беларуси)?
Атмосфера хорошая, честная, люди смеются, люди дружелюбные. Я в восторге и счастлив, что могу находиться в Беларуси. Я член парламента кантона Базель, Швейцария. И я могу сказать, что в вашей стране выборы организованы лучше. В Швейцарии на выборах много махинаций, мы голосуем по почте. И наши люди больше не голосуют на избирательных участках, как это делают здесь. Так что я в восторге. А Европейский парламент преступен, Европейский союз также преступен. Им приходится делать все, что говорит Америка, сама Европа плохо организована. Я родом из Западной Европы, где все создано для геев, лесбиянок и похотливых людей, семьи разрушаются.
Эрик Вебер отметил, что Беларусь красивая страна со здоровыми и хорошими людьми, и некоторым в Европе это не нравится. По его словам, идет информационная война между Западом и Востоком, и западные СМИ лгут.
Международные наблюдатели предлагают тем, кто позволяет себе делать подобные высказывания, лично приехать в Беларусь и убедиться в прозрачности выборов в нашей стране.
Беларусь является настоящим суверенным государством, и то, что происходит на Западе, - это попытка провести цветную революцию в Беларуси, попытка непризнания демократических выборов. Но Беларусь - это независимое государство, которое имеет силы и ресурсы, чтобы достойно преодолеть все это политическое и экономическое давление со стороны ЕС. Исходя из того, что мы уже видели, можно с уверенностью сказать, что выборы в Беларуси - это праздник демократии, где учитывается голос каждого человека.