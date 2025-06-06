К "Маршу Победы" присоединился Славгород

Сохранение исторической памяти, правды о героическом прошлом - главная идея "Марша Победы". Акция объединила 6 городов Беларуси, отмеченных в 2025 году вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Эстафету принял Славгород, райцентр на юго-востоке Могилевской области. 6 июня здесь прошли памятные мероприятия.

Замковая гора - достопримечательность и место памяти. В годы Великой Отечественной войны казалась неприступная укрепвысота фашистов над рекой Сож.

Город удостоен названия Славгород неспроста. Тысячи жизней положены на алтарь Победы. Навечно в историю Славгородского района вписаны имена двух Героев Советского Союза, столько же полных кавалеров орденов Славы. Сегодня поклониться подвигу освободителей к братскому захоронению в городском парке пришли военные, представители общественности. Минута молчания.

Андрей Кожемякин, председатель Славгородского райисполкома:

Это знаковое событие - то, что город Славгород удостоен вымпела. 11 тысяч советских воинов остались лежать на Славгородской земле, когда освобождали нашу родную страну от немецко-фашистских захватчиков.

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси:

Объединяет нас, конечно, общая Великая Победа советского народа в этой страшной войне, которая не оставила в стороне ни одну семью, которая проживала тогда на территории огромной страны. И самое главное, что и сейчас нас объединяет, это братство. Как говорят наши национальные лидеры, Россия и Беларусь всегда были и будут вместе. И в тяжелые годы мы встанем спина к спине и попробуйте нас кто одолеть.

Организаторы сделали все, чтобы памятный день остался в истории райцентра. Украшением стала выставка военной техники с участием легендарных танков Т-34.

Николай Новиков, старший лейтенант (Военная академия Беларуси):

Это непосредственно танки, которые участвовали в Параде 9 Мая. Мы ехали на них. Тысячи камер, все хотят запечатлеть.

А еще полевая кухня и угощение солдатской кашей, выступление военного духового оркестра 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады транспортных войск, показательные выступления бойцов Сил специального назначения.