Как саммит по Украине показал отсутствие единства на Западе

В Лондоне состоялся экстренный саммит европейских лидеров, посвященный безопасности Украины и Европы. Мероприятие можно охарактеризовать как раскол и сотрясание воздуха.

Часть собравшихся была не прочь заняться формированием единой европейской военной платформы, но без обещаний дать под это деньги. Другие носились с идеей создания добровольной "коалиции желающих". Саммит по Украине показал отсутствие единства на Западе.

Лондон - Париж, только в обратном порядке. Очередной экстренный саммит европейских лидеров прошел 2 марта в столице Британии. На этот раз созывал "друзей Украины" не Макрон, а Стармер. Несмотря на то что Вашингтон четко обозначил: Брюсселю не видать главных ролей за столом мирных переговоров, в Европе пытаются сформировать собственную коалицию по решению украинского конфликта. Между собой обсуждая дальнейшую судьбу "незалежной", европейские лидеры не могут прийти к согласию даже в том, кто в этой коалиции займет лидирующую позицию.

Напомню, Франция уже заявила о готовности предоставить свой "ядерный зонтик" для Европы вплоть до размещения своих ядерных боеприпасов на территории Германии в случае сокращения войск НАТО в данном регионе Европы. Одновременно, судя по всему, Лондон не хочет отдавать Парижу лидирующие позиции и также эксплуатирует военную реваншистскую риторику. Тема одна и та же: используя страх перед Россией, перед освобождением народов постсоветского пространства пытаться объединить в новый блок страны Европы, и если США будут сокращать свое присутствие, стать во главе его. Повторюсь, на эту позицию сейчас претендуют Париж и Лондон. Кто из них победит - пока не ясно. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия)

Если коротко описать саммит в Лондоне: пригласили не всех, обсуждали не всё и конкретных решений ожидаемо тоже не приняли. На обочине оказались Литва, Латвия и Эстония. Причем страны Балтии "крайне недовольны" тем, что Великобритания не позвала их лидеров присоединиться к саммиту по Украине - сообщает Sky News. Прагматиков из Венгрии и Словакии тоже не пригласили. Но это не помогло достичь единства по вопросу дальнейшей поддержки Киева. В очередной раз звучали заявления о необходимости перевооружения, увеличения расходов стран ЕС на оборону.

Мы согласовали несколько важных шагов. Во-первых, мы продолжим военную операцию и будем усиливать экономическое давление на Россию, чтобы укрепить Украину. Во-вторых, мы согласились с тем, что прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом переговоров. В-третьих, в случае заключения мирного соглашения мы продолжим наращивать обороноспособность Украины, чтобы предотвратить любое будущее вторжение. В-четвертых, мы продолжим развивать коалицию, которая будет защищать соглашение в Украине и гарантировать мир. Кир Стармер, премьер-министр Великобритании

На словах Евросоюз решил бороться за Украину уже не до последнего украинца, а до последнего европейца. Глава Еврокомиссии призвала работать над тем, чтобы "превратить Украину в стального дикобраза".

Мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты себя - от экономического выживания до военной стойкости. По сути, это превращает Украину в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками, и поэтому основное внимание уделяется не только военным поставкам, но и, например, обеспечению безопасности энергетической системы и обеспечению того, чтобы со временем эта страна стала сильной и жизнеспособной. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии

На деле средства ЕС очень ограничены, и без США накачивать Украину оружием "европейскому саду", переживающему кризис, будет очень непросто. Признание того, что якобы "мирные" инициативы Европы жизнеспособны только при поддержке США стало одним из главных итогов встречи. Это, в частности, отмечает газета Le Figaro и телеканал CNN.

Да и ряды "энтузиастов" редеют на глазах. Вот уже и генсек НАТО, судьба которого во многом зависит именно от воли Вашингтона, призвал готовиться к перемирию в Украине.

Американцы справедливо говорят: "Сначала нам нужно заключить мирное соглашение", и я это понимаю. Но в то же время мы должны параллельно убедиться, что, когда сделка будет заключена, мы будем готовы, и Европа сыграет здесь большую роль, чтобы гарантировать, что сделка и мир могут быть сохранены. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО

Зеленскому, пытавшемуся на саммите найти утешение после скандала в Белом доме, пришлось довольствоваться крепкими объятиями Стармера и обещаниями британского премьера выделить Украине более 2 млрд долларов на военные закупки, включая ракеты для ПВО, которые будут производиться в Белфасте. Схема рабочая вроде и иллюзию псевдопомощи создали, а средства в своей стране оставили.

О европейском саммите в Лондоне высказался Илон Маск, сопроводив комментарий карикатурой: "Реальность войны. Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока люди умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своего сына? Сколько детей никогда не увидят своих отцов?"