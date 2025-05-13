Каллас: Европейские компании по-прежнему хотят торговать с Москвой

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась, что европейские компании по-прежнему хотят торговать с Москвой, в том числе в обход санкций, пишет БЕЛТА.

"Мы уже ввели уголовную ответственность для тех, кто обходит санкции. Очевидно, что есть европейские компании, которые по-прежнему хотят зарабатывать в России", - заявила Кая Каллас. По ее мнению, украинский конфликт продолжается, потому что европейцы "не оказали достаточного давления" на Москву.

В связи с этим Кая Каллас призвала не только вести диалог с третьими странами, но "обратить внимание и на самих себя", потому что европейские компании по-прежнему хотят продавать и покупать в России.