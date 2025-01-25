Карпенко: В Беларуси создано 5 325 участков для голосования

Для организации и проведения выборов Президента Беларуси образованы 153 территориальные комиссии, в их составе работают 1 689 человек. В стране создано 5 325 участков для голосования и сформировано такое же количество участковых комиссий.

Такой информацией поделился Игорь Карпенко на пресс-конференции во Дворце Республики.

Пресс-конференция длилась полтора часа - больше запланированного. Слишком многим наблюдателям было что спросить и что сказать про Беларусь и агрессивную политику Запада в отношении Беларуси. В какой-то момент председатель ЦИК даже взял документы в руки.

Были вопросы и по работе журналистов. Мол, почему мало больших СМИ. Здесь уже ответ держало Министерство информации. Более 800 журналистов работают на выборах, 330 - зарубежные. И это много. В полтора раза больше, чем в 2020-м.

В целом Игорь Карпенко рассказал, как готовились к выборам, как формировались участковые избирательные комиссии, проходили обучение волонтеры, также рассказал о кандидатах, о количестве проголосовавших, в том числе граждан Беларуси, постоянно проживающих за рубежом. И цифра менялась даже во время пресс-конференции. 52 таких соотечественника уже проголосовали.

Народная дипломатия победит - это если подвести итог пресс-конференции. Ведь все журналисты и наблюдатели, которые приехали в Беларусь, могут не только на участках работать, но и в целом страну посмотреть, спокойно пообщаться с белорусами.