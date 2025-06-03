Холодная война - 2: чье вооружение лучше?

С приходом Навроцкого курса на региональное потепление не ожидается. Он убежденный сторонник милитаризации Польши. Тем более сами Штаты настаивают на большем вложении своих союзников по НАТО в общий военный бюджет.

Прошедшую недавно в Минске Международную выставку вооружения MILEX продолжают обсуждать в разных странах и даже на других континентах. Западные аналитики и эксперты детально рассматривают фотографии и видео, на которых демонстрируются новейшие белорусские дроны, ракеты, бронетранспортеры и многое другое, изучают ТТХ - в общем анализируют и сравнивают. Оно и логично, как говорится, "врага нужно знать в лицо". Очередной период холодной войны вынуждает страны ввязываться в гонку вооружений. В чем, собственно, обвиняют и нас. Это не так. Об этом недавно заявил и министр обороны Виктор Хренин: "Республика не планирует ввязываться в гонку вооружений, а будет исходить из принципа необходимой достаточности". К слову, Главнокомандующий Александр Лукашенко еще год назад предрек тотальную милитаризацию или другими словами НАТОфикацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из года в год мы фиксируем, что обстановка в мире только ухудшается… На этом фоне стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно Польша. Идет НАТОфикация Европы и мира в целом.

Может показаться, что мы нападаем на Запад, обвиняя их в милитаризации, а сами, "белые и пушистые", проводим выставки вооружения, демонстрируем разработки оружия, закупаем новые единицы. Нет. Рассуждать подобным образом – дилетантство. При анализе нужно руководствоваться фактами и цифрами: что действительно необходимо небольшому государству для обороны и что значит вооружаться до зубов. Весьма амбициозные заявления звучат от ближайших соседей.

Мариуш Блащак, экс-министр обороны Польши:

Нам нужно еще 2 года, и тогда Войско Польское будет самой сильной сухопутной армией в Европе.

Эти слова Мариуш Блащак произнес еще 2023 году. С тех пор в Варшаве сменилось правительство, но нынешняя власть продолжает курс на усиление армии, тратя на это огромные деньги и усилия. Вдумайтесь, в 2024 году Польша потратила на оборону 4,12 % своего ВВП, а в 2025-м планирует израсходовать почти 5 %. Это самый большой показатель в странах Североатлантического альянса. В чеке трат следующий список: около 100 вертолетов и 500 установок HIMARS, свыше 350 танков, истребители пятого поколения F-35, 2 батареи ЗРК Patriot. И это далеко не все. Зачем весьма небольшой стране такое количество вооружения? Либо у них реальные опасения, либо Польша включалась в гонку вооружений, причем не с Россией и Беларусью, а со своими же товарищами по альянсу. Особенно в свете последнего заявления немецкого канцлера "о создании самой мощной армии в Европе – немецкой". Может они на самом деле с друг другом ракетами меряются?

К слову, бахвальство - одна из самых ярких черт как политики США, так и Запада. Они наперебой ведут беседы о преимуществах своего вооружения, называя его самым мощным и высокотехнологичным. Но как мы видим в ходе СВО, западное оружие показало ограниченную эффективность - от немецких Leopard до американских Abrams. И хотя HIMARS сыграли немалую роль, но только на начальном этапе использования, позже их ракеты Россия научилась отклонять средствами РЭБ, что привело к значительному снижению эффективности.

Недавно Дональд Трамп заявил, что США обладают невиданным по мощи оружием. При этом детали не раскрыл. Видимо, военная тайна. Тем временем в России создание "Орешника" тоже было в тайне, однако презентация прошла ярко, прогремев на весь мир. А вот заявление Трампа вызывает сомнения. Если оружие уже есть, то какой смысл о нем умалчивать?

На самом деле гонка вооружений не прекращалась никогда, она просто перерастала в новое качество. Сперва появление обычных вооружений, затем ядерного оружия и, наконец, создание ракетных войск стратегического назначения. Можно еще долго перечислять все анонсы суперзападного и американского оружия, но пока это лишь слова. Сегодня мир подошел к следующему этапу гонки: появлению новых видов вооружения – гиперзвук. Что будет дальше, наверное, милитари - покорение космоса.

Как говорится, каждый кулик свое болото хвалит. Но против фактов не пойдешь. В завершение один эпизод, произошедший 5 лет назад в Сербии. В Белград прибыл американский генерал Роберт Келлер. Он задал сербскому офицеру вопрос, ссылаясь на события 1999-го, когда НАТО бомбило Югославию:

"Было трудно сражаться с самой сильной армией в мире?"

На это сербский офицер ответил: