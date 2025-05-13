Книгу "Наш Президент" презентовали 13 мая в Шклове

Там ходил в школу, работал ответственным секретарем общества "Знание". Потом была аграрная нива. В 33 года именно в Шкловском районе Александр Лукашенко возглавил совхоз "Городец". Руководил им по 1994-й. В зале в районном Доме культуры люди, которые весь этот путь рука об руку с первым Президентом. Вместе росли, играли в футбол, постигали науку, работали в поле. Все они гордятся выдающимся земляком и вспоминают личные моменты. Книгу "Наш Президент" презентовали впервые еще в январе в Минске, но именно на родине Александра Лукашенко так много неизвестных историй было из зала. Что группа авторов взяла их на заметку. Не исключено, что у бестселлера будет продолжение.