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Кого полиция Финляндии подозревает в повреждении EstLink 2?

Кого полиция Финляндии подозревает в повреждении EstLink 2?

Таможня Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2, сообщает в пятницу полиция Финляндии, пишет РИА Новости

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2.

"Таможня задержала груз топлива на судне", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, таможня продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением санкционного законодательства.

Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.

Полиция Финляндии расследует дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция.

Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 145 км проложены под водой.

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