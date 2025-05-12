Консультации, форумы и благотворительность. Мероприятия ко Дню семьи охватят все регионы Беларуси

На неделе Беларусь отметит День семьи. К празднику в Беларуси сегодня дадут старт республиканской акции "Вместе - за крепкую и здоровую семью". Она охватит все регионы и будет включать образовательные, культурные, спортивные и социальные инициативы.



Так, в школах и вузах запланированы уроки о семейных ценностях, молодежные форумы о современной семье.



Учреждения здравоохранения организуют консультации по репродуктивному здоровью. Особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Будут проведены бесплатные юридические консультации и благотворительные мероприятия.



