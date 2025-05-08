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Коркотадзе: 60 лет исполнилось, как Брестской цитадели присвоено звание "Крепость-герой"
Автор:Илона Волынец
В Брестской крепости расположилась выездная студия "Первого информационного", которая 8 и 9 мая будет работать на этой священной для каждого белоруса земле.
Илона Волынец встречала гостей у цитадели. Серди них был и директор мемориального комплекса.
Александр Коркотадзе, директор МК "Брестская крепость-герой", член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поздравляю всех наших зрителей с этим великим праздником - Днем Победы. Тем более что и сегодня 60 лет исполнилось, как Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой". Так что у нас вдвойне праздник.
Подробности интервью смотрите в видео.