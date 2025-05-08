Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Коркотадзе: 60 лет исполнилось, как Брестской цитадели присвоено звание "Крепость-герой"

В Брестской крепости расположилась выездная студия "Первого информационного", которая 8 и 9 мая будет работать на этой священной для каждого белоруса земле.

Илона Волынец встречала гостей у цитадели. Серди них был и директор мемориального комплекса.

Александр Коркотадзе, директор МК "Брестская крепость-герой", член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Поздравляю всех наших зрителей с этим великим праздником - Днем Победы. Тем более что и сегодня 60 лет исполнилось, как Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой". Так что у нас вдвойне праздник.

Подробности интервью смотрите в видео.

обществоистория