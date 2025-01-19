В лице современной Беларуси мы видим пример для подражания для очень многих стран. Особенно для тех, кто находится за пределами ЕС, коллективного Запада, а выбирает путь суверенного развития, благополучия и единства. В этом плане, конечно, предстоящие выборы Президента Республики Беларусь - это важнейшее политическое мероприятие. И белорусским избирателям можно только посоветовать выбирать самого достойного кандидата, в которого вы верите, с чьей деятельностью связываете свое будущее и свою судьбу. И в этом плане, мне кажется, что предстоящая электоральная кампания будет честной, подлинно демократичной, открытой, прозрачной и служить примером, как должны проходить выборы главы государства в современном мире. Конечно, мы понимаем, что будет вой и лай со стороны коллективного Запада, со стороны таких соседей, как Литва, Польша, Германия, но нас не должно это смущать. Верность своему выбору, своей стране, своим идеалам, память о наших героях, павших на фронтах Великой Отечественной за наше общее будущее, вот что должно вести нас вперед, с осознанием того, что выбор, который будет делать белорусский народ, определит его судьбу и его будущее.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия)