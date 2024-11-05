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Новости
Котков: Визит в Пакистан носит прорывной характер
6 часов назад
общество
мнение
Президент
Все
Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан - подписан ряд соглашений
4 часа назад
Лукашенко поздравил нового Президента Уругвая с избранием на пост
6 часов назад
Лукашенко и премьер-министр Пакистана по итогам переговоров приняли совместное заявление
12 часов назад
Лукашенко о конфликте Пакистана и Индии: Должно быть мирное разрешение этого вопроса
13 часов назад
Политика
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Открыта первая очередь инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла
4 часа назад
Лукашенко и Шариф призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и Ливане
11 часов назад
КГК Беларуси заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании
13 часов назад
Между Беларусью и Пакистаном подписано соглашение о международном автомобильном сообщении
15 часов назад
Беларусь и Пакистан утвердили дорожную карту развития всестороннего сотрудничества
15 часов назад
Общество
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Проект белорусских следователей - в тройке лучших на международном конкурсе ЕАГ
12 часов назад
Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды за вклад в реализацию проекта по строительству БелАЭС
12 часов назад
В Минске простились с главным редактором "Народной газеты" Дмитрием Крятом
13 часов назад
Нарышкин: Запад намерен дестабилизировать обстановку в Беларуси в преддверии президентских выборов
13 часов назад
Экономика
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Председатель концерна "Беллегпром" рассказала о целях предприятия на предстоящую пятилетку
6 часов назад
Ляхнович: Беларусь и Пакистан фактически вдвое сократят срок доставки грузов
11 часов назад
Систему бронирования туристических объектов с использованием ИИ создадут в Беларуси
16 часов назад
Международная палата Дубая предложила организовать деловую миссию в Беларусь. Узнали, с какой целью
16 часов назад
ВТБ (Беларусь) повышает кешбэк в категории товаров для животных
17 часов назад
В мире
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За пять месяцев из украинских вузов отчислили около 23,5 тыс. студентов
6 часов назад
У страха и глаза велики, и траты на оборонку: сколько в Польше и Прибалтике спускают на "защиту"
8 часов назад
За 30 лет Латвию покинули более 380 тыс. человек - что не нравится людям в европейской стране?
11 часов назад
ЕС вложит 1 млрд евро в развитие военного производства в Украине
11 часов назад
Регионы
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
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В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4
6 часов назад
В Коста-Рике при крушении самолета погибли пять человек
11 часов назад
Литовский перевозчик пытался незаконно ввезти в Беларусь почти 1,5 т растений
16 часов назад
В Минске ограбили офис предпринимателя - из кабинета бизнесмена вынесли 70 тыс. рублей
16 часов назад
Кругозор
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