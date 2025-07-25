27 июля возможны магнитные бури

Возмущения на Солнце и магнитные бури могут произойти 27 июля. Ученые заявили, что это связано с приходом солнечного протуберанца, который Солнце выбросил 23 июля. Такую информацию предоставили в в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишет sputnik.by.

"Основная масса солнечного вещества, как и предполагалось, доберется до орбиты Земли 27 июля, предварительно в первой половине дня", - отметили ученые.

По расчетам, геомагнитное воздействие на планету будет находиться в диапазоне от слабого до умеренного.

Вероятность магнитных бурь составляет около 60 % (из них 35% - бури слабого уровня, 20 % - среднего и всего 5 % - сильного). Еще 25 % специалисты оставляют на возможный сценарий слабых возмущений (желтый уровень).

Вероятность полностью избежать геомагнитных последствий составляет всего 15 %.