Чего ждать в августе 2025 года - расклад таро для всех знаков зодиака

Чего ждать в августе 2025 - расклад таро для всех знаков зодиака news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f696200-e4e9-49c6-8d33-5bc915a93e24/conversions/53d1f74e-0244-4ae6-9480-d0849e3abd8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f696200-e4e9-49c6-8d33-5bc915a93e24/conversions/53d1f74e-0244-4ae6-9480-d0849e3abd8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f696200-e4e9-49c6-8d33-5bc915a93e24/conversions/53d1f74e-0244-4ae6-9480-d0849e3abd8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f696200-e4e9-49c6-8d33-5bc915a93e24/conversions/53d1f74e-0244-4ae6-9480-d0849e3abd8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почему Близнецам важно доверять интуиции и как Девам выбраться из тупика? Читайте новый расклад таро на август 2025 года для каждого знака зодиака.

Овен - Туз пентаклей

У Овнов в августе есть все шансы достичь желаемых результатах во всех делах. Карты таро говорят, что пришла пора собирать плоды собственной деятельности. Старайтесь не упускать возможности, которые посылает вам судьба.

Телец - Паж жезлов

Карты таро пророчат Тельцам интересное и выгодное предложение, от которого будет невозможно отказаться. В августе произойдет большой рост и в профессиональной деятельности, и в духовном аспекте. Не стоит бояться рисковать, так как это приведет к положительному результату.

Близнецы - Сила

Близнецы в августе будут как никогда решительны и проявят свою внутреннюю силу. Карты таро советуют доверять своей интуиции, она поможет выйти из сложных ситуаций. В профессиональной сфере получится достичь высоких результатов, стоит ожидать денежного вознаграждения.

Рак - Двойка пентаклей

Карты таро говорят, что вас ожидают перемены. Месяц будет насыщенный, ждите хороших новостей, также возможна спонтанная поездка. Однако вам не стоит хвататься за несколько дел сразу, так как в таком хаосе не получится закончить ничего из начатого.

Лев - Пятерка жезлов

Карты говорят, что вас ждут перемены, которые не пойдут легким путем, для них придется приложить усилия, преодолевая жизненные трудности. На пути может появиться соперник, но судьба послала вам его для реализации себя и укрепления веры в свои силы.

Дева - Повешенный

В августе вам может казаться, что вы находитесь в тупике. Нужно менять восприятие действительности и образ действий, только тогда можно выпутаться из сложившегося положения. Карты таро советуют потратить время на переосмысление ситуации и поиск новых, необычных способов ее разрешения.

Весы - Десятка кубков

Август для Весов будет спокойным как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Все запланированные дела удастся благополучно завершить. Чаще общайтесь и встречайтесь с родными и друзьями, ведь это будет вас наполнять энергией как никогда. Также в августе возможны и новые знакомства.

Скорпион - Перевернутая Луна

Карты таро советуют вам не стоить ожиданий в августе. Многое может пойти не по плану. На вашем пути будут трудности, которых нельзя будет избежать. Чтобы найти ответы на все вопросы, постарайтесь обратить внимание внутрь себя, а не искать знаки судьбы.

Стрелец - Восьмерка пентаклей

Карты таро говорят, что в августе ваши проблемы разрешатся. Все новое, за что вы возьметесь, увенчается успехом. Возможно, вас ждет знакомство с человеком, который сможет помочь позже в реализации ваших грандиозных идей.

Козерог - Перевернутый паж пентаклей

Карты таро советуют Козерогам быть осторожными с деньгами, излишняя расточительность точно не пойдет на пользу. Карты советуют избегать ссор с близкими людьми, порой стоит идти на уступки. Нужно учиться доверять людям и учиться на своих ошибках.

Водолей - Жрица

Карты таро говорят, что у вас получится посмотреть на мир другими глазами. В августе постарайтесь чаще обращать внимание на свои чувства, быть в гармонии с собой. Не бойтесь развивать свои таланты, обретайте новые знания, это очень поможет вам в будущем.

Рыбы - Перевернутая шестерка кубков