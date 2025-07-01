Чего ждать в июле 2025 - расклад таро для всех знаков зодиака

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Кому стоит начинать развивать свои таланты, а кто переживет глобальные изменения в жизни? Читайте новый расклад таро на июль 2025 года для каждого знака зодиака.

Овен - Паж пентаклей

У Овнов огромное количество талантов и потенциала, поэтому используйте их на благо себе. Беритесь за дела с творческим подходом, не бойтесь высказывать нестандартные мысли. Любых целей вы сможете добиться благодаря своим усилиям.

Телец - Звезда

Июль для Тельцов - благополучное время, чтобы развивать свои таланты и воплощать идеи в жизнь. Карты таро сулят перемены, и все они будут положительными. Возможно, на горизонте появятся многообещающие перспективы, например, хорошая должность или высокооплачиваемый проект.

Близнецы - Маг

Благодаря своему упорству Близнецы в июле имеют все шансы добиться огромного успеха в профессиональной сфере. Есть вероятность, что вам предложат руководящую должность. Карты таро советуют брать инициативу в свои руки, тогда все задуманное станет реальным. В любовных отношениях будут царить гармония и понимание.

Рак - Десятка пентаклей

Карты таро пророчат Ракам спокойный месяц. Стабильность вас ждет и в личной жизни, и в профессиональной. Если на работе вы начинали большой проект, то совсем скоро он принесет свои плоды. Колода советует вам смело мыслить, действовать, не боясь провала. Поверьте, вы шокируете всех вокруг своими результатами.

Лев - Перевернутая пятерка кубков

Карты говорят, что вы любите отрицать свои проблемы. Если в вашей жизни случилось разочарование, то нужно его достойно принять и прожить. В июле могут происходить глобальные изменения, из-за чего вы можете тревожиться. Однако они сделают вас лишь сильнее, поэтому бояться нечего. Также возможно примирение с близким человеком, с которым случилась ссора в прошлом. Ваши отношения станут еще крепче, а доверие выйдет на новый уровень.

Дева - Пятерка жезлов

Карты таро говорят, что вас ждет перерождение, но этот процесс будет нелегким. На своем пути вы встретите соперников равных вам по знаниям и умениям, поэтому вам придется приложить усилия, возможно, активно учиться чему-то новому. Если у вас будут возникать конфликтные ситуации с окружающими, не спешите выяснять отношения. Попробуйте успокоиться и посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, скорее всего это поможет вам найти общий язык.

Весы - Королева жезлов

Карты таро говорят, что вы очень инициативный человек. Постарайтесь в этом месяце максимально проявить себя на работе, так как велики шансы, что вас заметят, поощрят и даже повысят. Главное, не бояться браться за любые дела, но при этом выполнять их качественно и доводить до конца.

Скорпион - Тройка мечей

Карты таро советуют Скорпионам быть осторожными на работе. Есть вероятность конфликтов с коллегами или начальством, которые могут привести к увольнению. Также на этой почве могут появиться недоброжелатели. Стоит проявить свою стойкость перед неприятностями, так как многое будет зависеть от того, как Скорпионы себя будут вести в таких нелегких ситуациях.

Стрелец - Шестерка кубков

Карты таро говорят, что все невзгоды уже позади. Наступило время строить планы, намечать новые цели и смело становиться на пусть их осуществления. Стоит надеяться на самое позитивное развитие событий. Вы сможете обрести личное счастье, везти будет и в работе, и в личной жизни.

Козерог - Перевернутая десятка кубков

Карты таро говорят, что в июле у Козерогов будет неспокойно в личной жизни. Могут возникать ссоры с близкими из-за конфликта интересов и отсутствия взаимопонимания. Чтобы смягчить ситуацию, карты советуют воздерживаться от излишней эмоциональности и учиться искать компромисс в любых ситуациях.

Водолей - Четверка мечей

Карты таро говорят, что в июле вас ждет некий застой в делах. Однако это временные трудности. Не стоит бояться попросить помощи у близких, они смогут дать дельный совет. Возможно, сейчас нужно взять перерыв и отдохнуть, забыв о всех насущных проблемах, чтобы набраться сил и энергии.

Рыбы - Туз жезлов