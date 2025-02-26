Чего ждать в марте 2025 - расклад таро для всех знаков зодиака

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Кому стоит быть осторожным, а кого ждет покорение новых вершин? Читайте новый расклад таро на март 2025 года для каждого знака зодиака.

Овен - Рыцарь пентаклей

Карты таро говорят, что Овны в марте ставят для себя вполне реалистичные цели и смогут их достичь, делая все терпеливо и последовательно. Важно развивать свои способности, тогда появится прекрасная возможность иметь стабильный достаток, увеличить собственное благосостояние, и нести пользу людям, выполняя свое дело.

Телец - Тройка жезлов

В марте у Тельцов есть все шансы достичь поставленных целей. Любознательность и ум помогут решить все насущные задачи. Также важно приложить все свои усилия, чтобы добиться наилучшего результата. Сама судьба будет посылать подсказки, главное не упустить их.

Близнецы - Восьмерка пентаклей

Карты таро говорят, что в марте ваши проблемы разрешатся. Все новое, за что вы возьметесь, увенчается успехом. Возможно, вас ждет знакомство с человеком, который сможет помочь позже в реализации ваших грандиозных идей.

Рак - Луна

Карты Таро советуют Ракам быть осторожными в марте. В первую очередь будьте внимательны к себе. Не говорите о том, в чем не уверены. Не все события будут вам подвластны. Март - хорошее время для того, чтобы научиться чему-то новому или усовершенствовать уже имеющиеся навыки.

Лев - Колесо фортуны

Карты говорят о переменах в жизни Львов. В этом месяце удача будет с вами на каждом шагу. Однако все перемены будут неподвластны вам, стоит воспринимать все как подарок судьбы. Возможно, вас ждет небольшое путешествие и хороший отдых. Сейчас именно то время, когда можно добиться небывалых высот во всем.

Дева - Двойка мечей

В марте вас может многое раздражать, захочется закрыться от окружающих. Позвольте себе побыть наедине с собой, в этот период вам вряд ли помогут чьи-то советы, главное научиться слышать себя. При этом на работе вас ждут новые достижения, вероятнее всего важные переговоры или крупные сделки закончатся успехом.

Весы - Шестерка жезлов

В марте у Весов получится завершить все поставленные задачи, даже самые трудные. Карты таро говорят, что все старания будут оценены по достоинству, на работе может ждать повышение или прибавка к зарплате. В личной жизни тоже все будет складываться хорошо, отношения выйдут на новый уровень.

Скорпион - Шестерка пентаклей

Для Скорпионов март станет благоприятным в денежном плане. Если планируется какая-либо сделка, то она завершится удачно. Если в данный момент есть проблемы с деньгами, то в скором времени стоит ожидать материальную помощь от близких.

Стрелец - Солнце

В марте для Стрельцов наступает светлая полоса. Карты Таро говорят, что на работе дела будут складываться наилучшим образом, возможно, вас ждет повышение. Все будет удачно складываться не только в карьере, в личной жизни также все будет налаживаться. Время достаточно благополучное, чтобы вступить в брак с любимым человеком.

Козерог - Королева кубков

В марте вам будет очень помогать интуиция в решении различных вопросов. Судьба часто будет посылать вам знаки и сигналы, не игнорируйте их. Если в жизни будут происходить какие-либо неудачи, старайтесь анализировать ситуацию, чтобы не допустить такого же в будущем.

Водолей - Семерка мечей

В марте Водолеев может поджидать несправедливость. При этом карты таро советуют самим Водолеям поступать честно. Нужно быть готовым к подвохам, относиться с осторожностью ко всем. Однако с трудностями получится справиться, главное, проявить смекалку.

Рыбы - Рыцарь жезлов