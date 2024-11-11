Чего ждать в январе 2025 - расклад таро для всех знаков зодиака

Для кого январь станет месяцем веселья, а кому стоит заглянуть вглубь себя и разобраться с личными вопросами? Читайте новый расклад таро на январь 2025 года для каждого знака зодиака.

Овен - Суд

В январе Овнов ждут открытия. Карты таро говорят, что получится освободиться от старых стереотипов и привычек, которые тормозят путь к намеченным целям. Неприятности останутся позади, также можно ожидать повышения на работе или улучшения материального состояния.

Телец - Перевернутая тройка жезлов

Карты таро говорят, что вас ждет непростой период. В январе вы можете почувствовать застой в делах и отношениях. Однако стоит обратить внимание на то, что все проблемы и конфликты будут возникать не просто так. Вам очень важно вынести урок из каждой ситуации.

Близнецы - Колесо фортуны

Карты таро пророчат перемены в жизни Близнецов. В январе удача будет с вами на каждом шагу. Сейчас именно то время, когда можно добиться небывалых высот во всем. Обращайте внимание на мелочи, они могут стать для вас знаками, которые подскажут верный путь.

Рак - Десятка мечей

Карты таро предрекают Ракам сложный месяц. К сожалению, неприятные ситуации будут преследовать весь январь. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью, взять отпуск, отдохнуть и побыть в одиночестве. Хорошей идеей будет посвятить этот месяц духовному развитию.

Лев - Девятка пентаклей

Карты таро говорят, что в этом месяце у вас получится завершить все долгосрочные проекты и задачи. Однако это не принесет вам радости или облегчения. Вероятнее всего вы долго находились в напряженной обстановке, поэтому теперь просто необходимо взять перерыв и просто отдохнуть.

Дева - Перевернутый рыцарь мечей

В январе в жизни Дев может случиться кризис. Им будут свойственны такие понятия, как опрометчивость и неосторожность, они будут совершать глупые поступки. Карты таро советуют чаще прислушиваться к окружающим, привести свои мысли в порядок и не делать поспешных действий.

Весы - Паж жезлов

Карты таро пророчат Весам интересное и выгодное предложение, от которого будет невозможно отказаться. В январе произойдет большой рост и в профессиональной деятельности, и в духовном аспекте. Не стоит бояться рисковать, так как это приведет к положительному результату.

Скорпион - Сила

Скорпионы в январе будут как никогда решительны и проявят свою внутреннюю силу. Стоит доверять своей интуиции, она поможет выйти из сложных ситуаций. Также сейчас прекрасное время для творчества. В профессиональной сфере обязательно будет ждать успех, появится возможность проявить себя и показать хорошие результаты.

Стрелец - Паж мечей

Карты таро говорят, что в январе вам представится возможность показать свой потенциал. Возможны недопонимания с коллегами, однако такие ситуации могут возникать на фоне вашего беспокойства. Постарайтесь сконцентрироваться на себе и своих задачах.

Козерог - Перевернутая семерка пентаклей

Карты советуют Козерогам быть осторожнее во всем. Избегайте сомнительных сделок, с осторожностью относитесь к авантюрным предложениям. Не начинайте крупные дела в этом месяце. Лучше уделите внимание себе, позаботьтесь о своем здоровье. Отдохните, проведите время с родными, порадуйте их маленькими подарками.

Водолей - Четверка мечей

В январе Водолеям нужно уделить внимание себе. В делах может быть застой, но это не повод опускать руки. Не бойтесь попросить помощи у окружающих. Сейчас прекрасное время, чтобы подумать о планах на будущее, решить, чем вы хотите заниматься. Возможно, стоит сменить место работы, чтобы дела пошли в гору.

Рыбы - Тройка кубков