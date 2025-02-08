Что подарить своей второй половинке на 14 февраля - собрали 40 идей

Приближается самый романтический праздник февраля - День всех влюбленных. Для многих важно не только признаться в своих чувствах, но и сделать приятный подарок своему партнеру. Мы подготовили 40 идей подарков на 14 февраля для девушек, парней и для совместного времяпровождения.

Для девушки

1. Цветы

Безусловно, девушкам приятно получать цветы. Розы, пионы, лилии, хризантемы - перечислять можно долго. Подарите своей второй половинке букет ее любимых цветов, хорошее настроение будет обеспечено.

2. Сертификат в магазин косметики

Девушки любят часами крутиться перед зеркалом и наводить красоту. Поэтому полезным подарком для любимой станет сертификат в магазин косметики.

3. Ароматические свечи

Приятный аромат в доме - одна из составляющих уюта. Создать этот уют помогут ароматические свечи. Также в качестве подарка подойдут различные диффузоры.

4. Ужин в ресторане

Вкусно поесть, выпить бокал игристого в заведении с видом на город под приятную музыку, смотреть в глаза любимого человека. Что может быть романтичнее?

5. Сертификат в спа-салон

Такой подарок поможет вашей любимой расслабиться и отдохнуть, провести время наедине с собой и насладиться различными процедурами.

6. Браслет с гравировкой

Так вы создадите воспоминания, ведь на браслете можно оставить собственное послание, которое всегда будет напоминать девушке о вас.

7. Органайзер для украшений и косметики

Если у вашей второй половинки много украшений и косметики, но нет места для их хранения, то такой подарок как органайзер станет незаменимой вещью для нее.

8. Туалетная вода или духи

Как говорила Коко Шанель, духи говорят о женщине больше, чем ее почерк. Подарите девушке ее любимый аромат либо попробуйте какой-нибудь новый с утонченными нотками.

9. Фотосессия

Девушки любят позировать перед камерой, а снимки, сделанные профессиональным фотографом, помогут подчеркнуть ее индивидуальность и красоту.

10. Сумка

Прислушайтесь к желаниям второй половинки. Вполне возможно, что она давно мечтает о сумке любимого бренда, но никак не может себе ее купить.

11. Беспроводная зарядка для телефона

Различная техника станет полезным и практичным подарком. Особенно это касается беспроводных зарядных устройств, которые можно с легкостью брать с собой в любое место.

12. Мягкая игрушка

Порадуйте внутреннего ребенка своей второй половинки. Иногда самые очевидные подарки многим кажутся банальными, однако они несут в себе кучу эмоций.

13. Карта звездного неба

Пользуется популярностью карта звездного неба в день вашего знакомства. Также вы можете выбрать любую другую значимую дату. Такой подарок можно заказать в интернете.

14. Картина по номерам

Если ваша девушка - творческий человек, то такой подарок станет отличным решением. Она сможет скрасить свои вечера за просмотром фильмов, раскрашивая картину.

15. Букет из сладостей

Для сладкоежек есть прекрасный вариант подарка. Однако для него потребуется немного вашего креатива. Для букета понадобятся любимые сладости вашей девушки, обертка для цветов и шпажки, на которые нужно закрепить вкусняшки, а далее магия рук.

16. Плед

В холодные дни важно согреваться, но не всегда получается греть друг друга своей любовью. В этом может помочь плед. Уютный и практичный подарок, что еще нужно?

17. Косметическое зеркало с подсветкой

Девушка такому подарку очень обрадуется. За счет равномерного подсвечивания лица в обрамленном лампочками или светодиодами зеркале можно рассмотреть мельчайшие детали и сделать идеальный макияж.

18. Скребок гуаша

В уходе за лицом многие девушки делают себе массаж. В этом может также помочь скребок гуаша, его грани предназначены специально для массажа различных зон лица и шеи.

19. Мастер-класс по увлечениям

Отличный подарок для того, чтобы развеяться. Зная, чем увлекается ваша вторая половинка, можете смело дарить такой подарок, ведь так она сможет провести время весело и с пользой.

20. Фитнес-часы

Подарок станет незаменимой вещью для девушки, увлекающейся спортом. Он позволяет контролировать количество пройденных шагов, расход калорий, частоту пульса и дыхания.

Для парня

1. Сертификат в магазин любимого хобби

Рыбалка, спорт, машины - все, что душе угодно. Возлюбленный точно обрадуется такому подарку, так как сможет купить то, что давно хотел.

2. Триммер для бороды

Обладателям густой бороды и усов для того, чтобы выглядеть еще брутальнее, подойдет такой подарок как триммер. Особенно он актуален для тех, у кого нет времени на поход к барберу.

3. Набор инструментов для дома или автомобиля

Если ваш возлюбленный любит ремонтировать все сам, он точно обрадуется такому презенту.

4. Абонемент в тренажерный зал

Для любителей спорта будет актуальным такой подарок. Если ваш возлюбленный уже ходит в зал, то просто подарите ему еще несколько месяцев занятий по абонементу.

5. Держатель для мобильного телефона

Для водителей такой подарок станет актуальным, ведь часто нужно, чтобы телефон был на виду, в этом поможет держатель.

6. Майка с отпечатком

Простой подарок, сделанный своими руками, вызовет самые искренние эмоции и улыбку. Купите обычную майку без принтов и акриловую краску для ткани и дайте волю своему творчеству.

7. Подписка на любимый онлайн-сервис.

Кино, книги, новости, подкасты, музыка - выбирайте то, что ему по вкусу.

8. Наручные часы

Дорогой, но хороший подарок, который будет напоминать о вас. Исходя из вкусовых предпочтений второй половинки, выберите фирму, цвет и материал часов, чтобы подарок стал еще особенней.

9. Бумажник

Хороший качественный бумажник из кожи станет для вашего мужчины незаменимой вещью. Также можно добавить небольшое напоминание о себе, оставив на одной из сторон небольшую гравировку.

10. Акустическая система или колонки

Меломан будет в восторге: новые колонки или большую акустическую систему легко разместить в гостиной или спальной комнате, устроив настоящий домашний кинотеатр.

11. Разборные гантели

Полезный и функциональный подарок для фаната силовых тренировок. Такие гантели хороши тем, что можно с легкостью уменьшать и увеличивать их вес. Также подарок подойдет для тех, кто не хочет ходить в тренажерный зал, но хочет поддерживать тело в форме.

12. Спортивное питание

Для фанатов спорта, тренажерного зала и больших мышц спортпит станет незаменимой вещью. Изучите подробнее эту тему и выберите добавки, которые нужны именно вашей второй половинке.

13. Чехлы на сидения в автомобиль

Автолюбитель точно оценит такой подарок. Чехлы для авто помогут освежить вид авто и точно поднимут настроение его владельцу.

14. Завтрак в постель

Ароматный кофе и вкусные блюда, приготовленные вами. Что может быть лучше, чем начать день с радостных моментов и положительных эмоций.

Парные подарки

1. Спа-день

Отправиться вместе на массаж или в джакузи, посвятить время друг другу - то, что нужно в такой особенный день.

2. Парные украшения

Приобретите парные кулоны или браслеты. Такой стильный романтический презент позволит вам всегда чувствовать близость, даже если вы далеко друг от друга.

3. Отпечатки / слепки рук

Посвятите этот день творчеству и сотворите то, что станет символом вашей крепкой любви. Для этого можно купить набор для отпечатка ладоней на холсте или набор для создания слепка ваших рук.

4. Отдых за городом

Сейчас есть большое количество предложений отдыха в загородных домиках. Выбирайте локацию, которая вам по душе и наслаждайтесь временем, проведенным вместе.

5. Квест

Получить эмоции и провести время вместе - все это можно сделать, сходив на квест. За вами останется только выбор жанра и бронирование подходящего времени. Незабываемый вечер вам гарантирован.

6. Парная фотосессия

Посетить профессионального фотографа в такой день будет отличной идеей. Так вы получите качественные снимки, на которых будет запечатлена история вашей любви.