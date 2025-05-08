Для релакса и созерцания: пять фильмов с весенним настроением
Для релакса и созерцания: пять фильмов с весенним настроениемnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a20f559d-d224-49f3-b2aa-f3265d330ad0/conversions/0ec577ca-0163-47e4-9681-420527d6a06d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a20f559d-d224-49f3-b2aa-f3265d330ad0/conversions/0ec577ca-0163-47e4-9681-420527d6a06d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a20f559d-d224-49f3-b2aa-f3265d330ad0/conversions/0ec577ca-0163-47e4-9681-420527d6a06d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a20f559d-d224-49f3-b2aa-f3265d330ad0/conversions/0ec577ca-0163-47e4-9681-420527d6a06d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Цветущие сады мая не оставляют равнодушными никого - кажется, везде жизнь бьет ключом и напоминает о том, что впереди любого человека ждет что-то хорошее. Вместе с онлайн-кинотеатром VOKA от А1 собрали подборку фильмов с весенним настроением, после которых хочется много гулять, смотреть по сторонам и беззаботно наблюдать за мелочами вокруг себя.
Фильм о поэзии будней и тех, кто способен видеть ее во всем вокруг себя. Жизнь Патерсона - сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду (такова магия города - родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса). Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.
Биографическая драма, основанная на одноименном романе Роберта Каниджела. Фильм рассказывает о жизни известного математика-самоучки Сриниваса Рамануджана. Юный индийский гений пытается пробиться в Кембридж в 1910-е годы. То, как он видит мир, впечатляет даже самых известных профессоров.
Полнометражный дебют в кино Джима Джармуша посвящен юному жителю Манхеттена, который ищет смысл жизни в Нью-Йорке 1980-х. Два с половиной дня главный герой бездельничает, дурачится, встречает множество колоритных персонажей и мечтает походить на своего однофамильца - великого джазмена Чарли Паркера, неистового короля бибопа.
У Нила Оливера есть все, чтобы считать свою жизнь успешной: он родился в богатой семье, у него прекрасная карьера юриста и он собирается стать мужем прекрасной женщины. Но в один прекрасный момент мыслями юноши овладевает таинственная девушка, которую он видел только во сне. Именно на ее поиски Нил решает отправиться в компании необычного Гранта. И все бы ничего, но эта поездка будет проходить по трассе 60, которой нет ни на одной карте страны... Фильм доступен для просмотра на белорусском языке в специальном разделе "CINEVOKA - Кіно па-беларуску".
Невероятное путешествие в прошлое нашей планеты. Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени. История рождения Земли. Движения звезд и континентов. Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и человека с его страстным желанием дотянуться до всего. Подлинный гимн природе, жизни и Вселенной.
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