Гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря: Водолеи будут наводить порядок в доме, а Львы - строить карьеру

Эта неделя - период новых возможностей и реализации желаний. Смело беритесь за новые проекты, особенно связанные с вашими талантами, и заряжайте на свершения других. Ожидаются позитивные события в финансах и личной жизни. Настраивайтесь на практичные и долгосрочные цели.

Ожидается денежная неделя - возможны неожиданные премии, выгодные предложения или рост доходов от старого проекта. Главное - не тратьте все сразу, а подумайте о вложениях.

Вы будете чувствовать прилив энергии, а начинаниям будет сопутствовать удача, наладятся взаимоотношения с близкими и партнерами по бизнесу. Но к успехам лучше относитесь сдержанно, так как есть тенденция переоценить свои возможности.

У вас неделя пройдет спокойно, без ярких событий в ту или иную сторону. Ее лучше посвятить повседневным делам, работам по хозяйству. Так же, как и у Овнов, денежная тема будет стоять на первом плане - кто-то вернет долг или предложит выгодную подработку.

Личные отношения тоже будут находиться в центре, потому что вы особенно притягательны для окружающих. Одинокие Тельцы могут получить сообщение от "того самого" человека из прошлого. Не забывайте себя баловать вкусной едой, массажем или просто отдыхом в тишине.

Вам на этой неделе лучше не назначать важные встречи и дела, отложить выяснение взаимоотношений со своей второй половиной. Посвятите семидневку восстановлению сил и анализу пройденного пути.

Старайтесь больше прислушиваться к своей интуиции - она подскажет, какой выбор сделать при необходимости. По поводу здоровья беспокоиться не стоит, но только не забывайте отдыхать и гулять на свежем воздухе.

На этой неделе будет много вдохновения и общения, поэтому активно действуйте, расширяйте свои возможности, ведь есть шанс поймать удачу, в том числе и в материальном плане.

Вас ждут теплые встречи, полезные знакомства и поддержка от единомышленников. Навестите родителей и других родственников. Можете с ними даже отправиться в небольшое путешествие. На работе не стесняйтесь делиться своими идеями - они найдут отклик. Личная жизнь пока останется на уровне романтичного и мечтательного настроения.

Это отличная во всех отношениях неделя. Произойдет прилив сил и энергии, и эти возможности используйте для построения карьеры. Не бойтесь добиваться успехов в профессиональной деятельности, но свои амбиции заявляйте без наглости, иначе можете спровоцировать конфликт с влиятельным человеком.

Состоящие в отношениях Львы получат удовольствие от семейной жизни, а одиноких ждет долгожданная встреча, которая может перерасти в будущем в крепкие семейные отношения.

На этой неделе позвольте себе выйти за рамки привычного. Запланируйте путешествие, запишитесь на курсы, займитесь изучением иностранного языка или просто начните читать книгу, которая перевернет ваше мировоззрение. Вера в лучшее - ваш главный ресурс. Возможен роман на расстоянии.

Во взаимоотношениях с отцом или начальником могут возникнуть сложности, поэтому сейчас не время, чтобы заявлять о своем авторитете. Зато в этот период возможны встречи старых знакомых и друзей, с которыми давно не виделись.

Неделя интенсивного, но продуктивного периода. Вам будет сопутствовать хорошее настроение и оптимизм. Возможно, вы будете находиться с ощущением приближающегося праздника. Решайте вопросы с долгами, инвестициями или наследством - все сложится удачно.

В отношениях наступает время для глубоких, откровенных разговоров, которые укрепят связь. Доверяйте также и своей интуиции. Однако не переусердствуйте с потреблением сладостей, уделите больше внимания своему питанию. Возможно, надо начать придерживаться диеты.

Вы наконец помиритесь с теми, с кем давно были в ссоре. В вашу жизнь придут новые люди, которые будут щедры и добры к вам. Улучшится и здоровье, а во всех делах ожидается стабильность, но сейчас время паузы, поэтому лучше продумайте планы на будущее, чем их осуществляйте.

Эти семь дней - идеальное время для заключения брака, делового контракта или примирения после ссоры. Одинокие Скорпионы могут встретить человека, который изменит всю их жизнь.

Вы будете больше заняты повседневными делами и здоровьем. Наведите порядок в доме, начните новую фитнес-программу или реорганизуйте рабочее пространство. Сосредоточьтесь на своих желаниях и мыслях. Продумайте планы, представьте, каким бы вы хотели видеть себя и свою жизнь в будущем.

Неделя также благоприятна для решения других бытовых вопросов и заботы о домашних питомцах. Изменения в личной жизни ожидаются у одиноких Стрельцов. Они могут встретить иностранца или человека из другого города, с которым можно будет построить отношения.

Для Козерогов эта неделя станет не самым лучшим временем для решения вопросов карьеры и контактов с начальством. В основном же все будет ровно и спокойно. Возможно, совершите спонтанную покупку, которая долго будет вас радовать.

Отдайте свободное время для занятий хобби, свиданий, общения с детьми. В профессиональной деятельности не берите на себя чужие обязанности, но помогайте всегда с радостью и без корыстных побуждений.

У вас появится возможность добиться успеха, приобрести новых друзей, установить новые деловые контакты. Но это именно возможность, которая будет зависеть, будете ли вы что-то для этого делать и проявлять инициативу.

Звезды сулят также гармонию в семейных отношениях, удачные покупки недвижимости или начало долгожданного ремонта. Во всех начинаниях почувствуете сильную поддержку семьи. Свободное время после работы или выходные используйте для того, чтобы разобрать завалы на балконе или просто собрать родных за большим столом.

Вам нужно приготовится к выполнению серьезных обязанностей, а для этого требуется сосредоточенность, трудолюбие и терпение. Только эти три составляющие помогут достичь успеха. На работе не стесняйтесь проявлять свой интеллект и способность вести беседу - будьте красноречивы и убедительны.