Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Тельцов ждет успех на работе, а Дев - новые знакомства

На этой неделе не пропустите расширение горизонтов. В сфере романтики вас накроет прилив вдохновения и расцвета чувств. Одинокие сердца могут встретить человека, с которым у них появится общая цель. В профессиональной сфере вы сможете продвинуться в своих проектах. Не бойтесь принимать решения и делиться своими идеями с коллегами - ваша креативность будет оценена.

На этой неделе вам не стоит бояться вкладывать свои эмоции, способности, финансы и время в те проекты, которые требуют вашего внимания. В скором времени все затраченные вами усилия порадуют вас отличными результатами и хорошей отдачей.

С малознакомыми людьми старайтесь держать дистанцию и не участвуйте с ними в разработке и организации новых мероприятий. Ваша опора в данный период - это ваши близкие. А еще у вас есть шансы улучшить свое материальное положение или выиграть то, о чем вы так давно мечтали.

Эта неделя подарит вам немало положительных событий, эмоций и свершений. При хорошей самоотдаче в профессиональной сфере вас ждет успех и развитие карьеры. Творческие представители знака смогут удивить ближайшее окружение своими талантами и завоевать признание.

Романтическая часть жизни приготовила для вас удивительную встречу и свидание, поэтому старайтесь быть рады и открыты новым знакомствам. Следите за своим рационом, исключите алкоголь и жирные блюда из питания, иначе могут обостриться хронические заболевания. На выходных отправляйтесь на прогулку в лес вместе со своей второй половиной.

На этой неделе результативными станут деловые встречи и переговоры. Не торопитесь менять направление своей деятельности или начинать новые проекты. Для начала вам нужно заручиться поддержкой влиятельных людей.

Вашего внимания потребует решение бытовых вопросов. Так сложится, что все хозяйственные проблемы лягут на ваши плечи. Зато сфера романтики вдохновит вас приятным общением, встречами и вниманием противоположного пола к вашей личности.

Эту неделю рекомендуется провести в мирном расположении духа, в тишине, избегая суеты и громких мероприятий. Если позволяет возможность, займитесь наведением порядка в вашем жилище, затейте косметический ремонт или перепланировку. А еще обязательно уделите время общению с близкими людьми, которые вас вдохновят, поймут и поддержат.

В этот период исполнится ваше самое заветное желание или замысел. Вам удастся найти единомышленников, которые окажут действенную помощь в вашем деле. На пути к цели вас будет ждать немало трудностей, но ваше усердие и вера в успех помогут вам справиться со всеми преградами. Главное, не опускайте руки.

На этой неделе будьте аккуратны и особенно внимательны в обращении со своими финансами. Воздержитесь от материальных вложений в сомнительные проекты - можно потерять огромную сумму денег. А вот в профессиональной сфере вероятно продвижение вверх по карьерной лестнице, поэтому подумайте над эффективной организацией своего рабочего процесса.

Одиноким представителям знака стоит готовиться к романтическим переменам в своей жизни. В этот период вас ждут новые знакомства и люди, а все, что вы задумали обязательно сбудется. В принятии решений полагайтесь на свой опыт и интуицию.

На этой неделе вы ощутите особенный энергетический потенциал. В вашу жизнь придут новые люди, которые в ближайшем будущем окажутся весьма полезными и нужными. Благоприятное время для командировок, творческой деятельности и непродолжительных путешествий.

Старайтесь ставить перед собой конкретные и реальные цели. Не стоит придумывать ненужную задачу и рисковать всем ради ее решения. Совершайте только обдуманные поступки и подавляйте в себе поверхностный сиюминутный интерес к чему-либо, иначе можно свернуть не на тот путь и остаться ни с чем.

Эта неделя прекрасно подходит для отдыха и путешествий. Если есть возможность, ограничьте активную деятельность на работе и больше времени проводите со своей семьей. А еще постарайтесь наладить отношения с коллегами, избегайте резких слов по отношению к вашему окружению.

Благоприятный период для борьбы с вредными привычками. Возьмите себя в руки и одержите победу над тем, что вам так мешает полноценно жить. Большая вероятность нового знакомства с влиятельным человеком, который сможет оказать вам поддержку и заметную помощь в ваших трудностях в ближайшее время.

На этой неделе хорошо наладить мир с теми, с кем были ссоры и конфликты. Главное, победите свою гордость и сделайте шаг на встречу к миру первыми. В этом и будет ваша сила. В профессиональной сфере рекомендуется собрать волю в кулак и одним рывком достичь цели.

Романтическая часть жизни призывает вас избегать временных и поверхностных отношений. Задумайтесь над созданием семьи, которая станет ваше отрадой и опорой. Внимательно оглянитесь по сторонам, возможно, ваш человек совсем рядом.

Эта неделя приготовила для вас выгодные новые деловые предложения. Вероятно, повышение по карьерной лестнице. Вы окажетесь в центре внимания, что позволит реализовать ваши идеи, задумки и планы. А еще вам удастся улучшить свое материальной положение благодаря деловым партнерам.

В отношениях с близкими стремитесь проявлять свои лучшие качества - трения и недопонимания вам ни к чему. На выходных постарайтесь уделить время старшим родственникам, которые очень нуждаются в вашей заботе и внимании.

На этой неделе вам предстоит совершить покупки, о которых вы давно мечтали. Составьте список необходимого заранее, чтобы не поддаться переменчивым эмоциям и не потратить больше денег. В профессиональной сфере самое время для выхода на новый уровень, не бойтесь брать на себя больше обязанностей и расширять зону ответственности.

Избегайте тех людей, которые вам не близки по духу и провоцируют вас на конфликт. Есть вероятность, что такие личности могут потянуться к вам в этот период, поэтому будьте аккуратны и весьма сдержанны.

Эта неделя приготовила для вас новые возможности в профессиональной сфере. Не бойтесь принимать предложения о новом месте работы. Это приведет к повышению доходов. Вашими козырями станет именно командная работа, а не труд в одиночку, поэтому включайтесь в общий рабочий процесс.

Романтическая сфера вдохновит смелыми признаниями, знаками внимания и расцветом чувств. Сейчас хорошо отправиться в маленькое путешествие со своей второй половиной, это укрепит ваши отношения.

На этой неделе займитесь поиском вдохновения. Уместными будут походы к парикмахеру, косметологу или стилисту. Не бойтесь перемен в вашей внешности. Пересмотрите свой гардероб, возможно, вам понадобятся новые вещи к вашему образу.