Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта: Раки будут много общаться, а Рыбы - тратить деньги

Эта семидневка пройдет в суете, однако некоторым знакам даже в такое время откроются новые возможности для карьерного роста. Но не стоит обольщаться, что достанется все очень просто. Чтобы достичь вершин в профессиональной деятельности, придется всю ответственность и инициативу взять в свои руки, и чем сообразительнее и активнее вы будете, тем быстрее все воплотится в жизнь.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам стоит обратить внимание на свое состояние здоровья - есть вероятность, что могут появиться боли в суставах и мышцах. Не пропускайте такие сигналы организма, лучше начните употреблять в пищу продукты с высоким содержанием кальция, а еще пока нужно повременить с изнуряющими тренировками.

Во второй половине недели у вас появятся свободные материальные средства, которые можно потратить на шопинг. На работе не будьте в стороне, а активно вступайте в деловые связи. Представителей знака, кто находится в поиске второй половинки, ждут новые знакомства. Возможно, это даже станет судьбоносным мероприятием. А вот Овны, которые уже состоят в отношениях, будут наслаждаться гармонией и спокойствием, но при условии, что не будут резки в своих эмоциях и выражениях.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

У Тельцов прогнозируется эмоционально нестабильная неделя - придется решать вопросы как с близкими, так и со своими партнерами. Чтобы избежать напряжения, спокойно выслушайте своего собеседника и найдите с ним компромисс. Если все же вы оказались в стрессовой ситуации, ни в коем случае не заедайте свое расстройство - велик риск получить проблемы с ЖКТ, поэтому исключите из своего рациона жирную и копченую еду. Вместо этого смело займитесь физкультурой.

На этой неделе представителей знака ждет вдохновение и желание развиваться. Это особенно коснется тех, чья профессия связана с творчеством. Также не ожидается и серьезных проблем с финансами. Вероятно, многие даже получат дополнительную премию.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы можете быть рассеянными из-за высокой напряженности и скопления дел на работе. Но не переживайте: ваши усилия и старания в итоге материально оценит руководство. Деньги можете направить на давно запланированные крупные покупки.

На этой неделе вы будете купаться во внимании со стороны поклонников, но полностью погрузиться в романтические отношения получится ближе к выходным. Одиноким представителям знака звезды советуют чаще находиться в кафе - есть вероятность, что именно там познакомитесь с человеком, который станет вашим спутником жизни.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете много общаться с коллегами - коммуникация позволит расслабиться и насладиться атмосферой. Ближе к выходным осмельтесь даже потребовать у начальства повышения заработной платы - руководство откликнется на просьбу положительно.

Однако на этой неделе может подвести здоровье. Обратите внимание на боли в суставах, но не медлите с походом к врачу - посетите специалиста при первых неприятных ощущениях. Он назначит лечение. Не порадует в этот раз и личная жизнь - вам уготованы какие-то нехорошие сюрпризы, но не вгоняйте себя из-за этого в депрессию. Выходные посвятите поиску новых знакомств.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя окажется для Львов тревожной, но справиться с этими ощущениями поможет горячая ванна с добавлением любимых эфирных масел. Практически все представители знака не будут обделены вниманием, но гордиться этим не стоит. Лучше принять все с благодарностью.

Если ваша сфера деятельности связана с бизнесом, то ждите его продвижения и прибыли. Однако те, кто трудятся на предприятиях, могут столкнуться с ошибками в начислении зарплаты, но спешите идти на конфликт - разберитесь с этим вопросом без лишних эмоций.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Звезды обещают непростую семидневку - постоянно придется искать выход из проблемных ситуаций. Но не переживайте: каждый вопрос будет решаться в положительном ключе, если станете относиться ко всему проще. Отдохнуть от суматохи получится только в выходные, поэтому проведите их в кругу семьи и близких.

На работе вы быстро решите поставленные руководством задачи. Есть вероятность, что труд оценят и даже выпишут дополнительную премию. Но полученные финансы не стоит тратить легкомысленно, лучше приберегите их.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе столкнетесь с эмоциональными качелями. Чтобы минимизировать негативные последствия от перепадов настроения, постарайтесь не перегружать себя лишней работой и больше отдыхать. Порадовать сможет неожиданное прибавление финансов, которые звезды рекомендуют потратить на долгожданные покупки.

Романтики тоже в этот период не предвидится, зато все свободное время вы можете посвятить своим родным и близким. Например, соберитесь вместе дома и поговорите по душам или организуйте совместный поход в культурное место.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам необходимо быть аккуратнее с выражением эмоций. Не выплескивайте негатив на близких - они могут затаить обиду. Лучше обговорите свои ощущения и эмоции в спокойной атмосфере с родными или друзьями - их советы помогут справиться с подавленным состоянием.

На работе придется везде быть первым, поэтому не стесняйтесь проявлять лидерские качества - они сыграют вам только на руку. На этой неделе не рекомендуется тратить деньги, зато это самое подходящее время открыть вклад в банке. Это станет хорошим решением еще и потому, что сможете уберечь свое материальное состояние от мошенников.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя пройдет в суматошном ритме, и вы будете просто разрываться между работой и домом. Однако постарайтесь найти золотую середину и не забывать об отдыхе. Вас также ждет неожиданный доход - премия или возвращенный долг.

Не лишним станет в выходные навестить родственников и провести время с ними в умиротворенной обстановке. Например, проведите вместе ревизию гардероба и выкиньте ненужные вещи.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы будете разрешать споры и конфликты, возможно, даже сможете примириться с людьми, с которыми давно находились не в лучших отношениях или не общались. В особом внимании будут нуждаться родные и близким, поэтому не отказывайте им в помощи.

Также ни в коем случае не давайте в долг, иначе навсегда останетесь без своих денег - их попросту не вернут. Внимательнее будьте и с банковскими переводами, так как можете попасться на удочку аферистов. Будет лучше, если вы направите всю свою энергию на самообразование. В будущем это поможет подняться выше по карьерной лестнице.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте более внимательны к своему окружению - возможно, появится кто-то, кто поможет влиться в высшие круги деловой сферы. Но вот заключать важные контракты и договоры пока не нужно, потому что думать вы будете только об одном - о личной жизни. Поэтому не рассчитывайте и на финансовую прибавку.

В личной жизни многие Водолеи будут ветрены и непредсказуемы, поэтому в этот период не стоит заводить отношения - легкие интрижки все равно ни к чему хорошему не приведут. А если все же захотелось в жизни перемен, то выходные посвятите разбору гардероба и покупке новых вещей.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

У некоторых представителей знака ожидается улучшение материального положения. Деньги можно потратить на все, о чем давно мечтали, но не поддавайтесь мимолетным желаниям и не приобретайте то, что на самом деле не нужно.