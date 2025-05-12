Гороскоп на неделю с 12 по 18 мая: Овны будут путешествовать, а Весы - ходить на свидания

На этой неделе у многих представителей знаков появятся новые знакомства, а некоторым предложат повышение на работе. Звезды рекомендуют больше времени уделять своим хобби и саморазвитию - в дальнейшем это поможет при продвижении по карьерной лестнице. Однако в потоке самообразования не забывайте и о своем доме - сейчас самое подходящее время сделать перестановку или ремонт.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе можете смело отправляться в путешествие как в компании, так и в одиночку. Во время поездки вам удастся познакомиться с людьми. Для кого-то новый человек станет спутником жизни, а для кого-то - хорошим партнером по бизнесу.

В начале недели ждите внеочередную премию или переход в ваши руки наследства. Однако не спешите тратить деньги на все подряд - лучше приберечь их до особого случая. На рабочем месте также не стоит отказываться от новых обязанностей, предложенных руководством. После активных рабочих дней посетите бассейн или фитнес. Следите и за своим питанием - пока исключите копчености и алкоголь.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам захочется полентяйничать, однако сейчас не время для лени - придется все-таки решить вопросы, которые вы и без того долго откладывали. Не отрицайте просьбы о помощи от родных и близких. Взамен получите поддержку и опору.

В эту семидневку придется и много общаться, так что не упускайте лишнюю возможность для заведения новых знакомств, ведь благодаря им сможете найти новую работу или перейти на более высокую должность. Однако финансовое положение радовать не будет, поэтому бездумные покупки отложите.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы наконец-то обретете небольшой долгожданный отдых от будничной суеты и будете наслаждаться душевными разговорами с родными и друзьями. Однако уже в середине недели отдых сменится активной работой, где придется вести переговоры и коллективные обсуждения. Но не отчаивайтесь - за проявленную ответственность и хорошую работоспособность начальство обязательно оценит финансово ваши заслуги.

В выходные не стоит решать не сильно срочные дела и вопросы - от накопившейся усталости все равно ничего успешного не выйдет. Лучше отправьтесь на природу подышать свежим воздухом и восстановить силы.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

У Раков намечается неделя, наполненная положительными событиями. Вас ждет творческий порыв, поэтому не удивляйтесь, если неожиданно для себя самих захочется заняться рукоделием. Творческое вдохновение позволит также неординарно подойти к решению рабочих вопросов, поэтому не стесняйтесь высказывать свои идеи.

Неожиданные и хорошие события произойдут и в семье - кто-то расскажет вам о радостных новостях. Финансовая сторона жизни тоже порадует, а за полученные деньги сможете приобрести то, о чем давно мечтали.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваша жизнь наполнится переменами. Возможно, это будет связано со сменой места работы. На новом рабочем месте на время откажитесь от лидерства и больше прислушивайтесь к коллективу. Кстати, исключительно свою линию не стоит гнуть и в отношениях с близкими - иначе может разгореться конфликт.

Пока не нужно совершать и крупные покупки, даже если они и были запланированы ранее. Есть вероятность, что они окажутся неудачными, поэтому отложите это дело на время и подыщите более подходящий вариант. Могут возникнуть и проблемы со здоровьем, поэтому при появлении первых же симптомов обратитесь к врачу. Скорее всего, понадобится даже полная медицинская диспансеризация.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вас буквально всюду будут преследовать разногласия - на работе, дома. Однако не теряйте терпение, так как если не поддадитесь эмоциям, все негативные моменты быстро улягутся.

На работе тоже придется прыгнуть выше своей головы, чтобы получить долгожданное повышение, поэтому не отказывайтесь от длительных командировок или руководства новым проектом. После такой нагрузки обязательно отдохните. Например, можете провести выходные на свежем воздухе или в кругу друзей.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы погрузитесь с головой в личную жизнь - будете ходить на свидания, может, даже получите признание в любви. Кроме романтической сферы, улучшатся и отношения с друзьями или родственниками, с которыми давно не было общения.

Однако, пребывая в приподнятом настроении от хорошо складывающейся личной жизни, будьте внимательны с оформлением каких-либо документов - велик риск наделать ошибок или попасться на удочку аферистов. Если у вас имеются долги или займы, то их лучше отдать на этой неделе.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В отличие от Весов, вам лучше быть более настороженными при новых знакомствах и признаниях в чувствах со стороны противоположного пола - возможно, человек не искренен к вам и преследует какие-либо корыстные мотивы.

В конце недели у многих представителей знака появится финансовый прибыток. Полученные деньги можете направить на реализацию мечты. Эта семидневка подходит и для начала занятий спортом, поэтому смело приступайте к тренировкам.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете находиться в абсолютной гармонии, а все возникающие конфликты и недопонимания будут разрешаться как будто сами собой. От хорошего настроения может захотеться каких-нибудь перемен. Этот период подходит для смены гардероба, так что отправляйтесь на шопинг.

Но вот со здоровьем могут возникнуть проблемы, поэтому правильно питайтесь и при необходимости обратитесь к врачу.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вам придется полностью посвятить себя дому и близким. Вы будете заняты наведением порядка в жилище или созданием уюта, поэтому провести выходные в шумной компании точно не получится.

К концу недели домашняя рутина может вывести из себя, однако не вымещайте весь негатив на тех, кто абсолютно не виноват в вашем психологическом состоянии. В противном случае последствия могут стать неприятными, если не необратимыми, поэтому подходите ко всему с холодной головой.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вас ждут перемены в семейной жизни, у некоторых представителей знака даже ожидается развод, однако расстраиваться не стоит - все складывается так, как должно. Сложный период помогут пережить родственники, которые окажут неоценимую поддержку.

Не пытайтесь заглушить боль от потери работой и огромным количеством задач на ней, лучше распланируйте свое время. Это позволит достичь финансового успеха. А после работы принимайте расслабляющие ванны, занимайтесь медитацией или йогой.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам звезды рекомендуют провести эту неделю с семьей. Вместе с ней можете отправиться в небольшое путешествие. В целом посвятите семидневку отдыху. Это позволит отключиться от работы, восстановить энергию, чтобы с новыми силами вернуться к профессиональной деятельности.