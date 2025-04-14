Гороскоп на неделю с 14 апреля по 20 апреля: Овнов ждут перемены, а Раков - море позитива

На этой неделе наконец закончатся неприятные события, поэтому можно начинать дышать свободно и наслаждаться жизнью. Большинству знаков о финансовом благосостоянии тоже не стоит беспокоиться - им денег хватит и на отдых, и на саморазвитие. Однако метаться из стороны в сторону не нужно - сосредоточьтесь на чем-то одном.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

В вашей жизни произойдут какие-то перемены. Возможно, это будет касаться либо работы, либо отношений. В эту семидневку ранее поставленные цели покажутся неразрешимыми, однако это не так - к вам на помощь придут близкие, поэтому не отчаивайтесь раньше времени.

Вам также придется решать вопросы, связанные с наследством или собственным имуществом. А если вы давно желали что-то приобрести, то сейчас самое подходящее время взять кредит и исполнить свою мечту. На работе старайтесь выкладываться по максимуму - предложите новые идеи или возглавьте проект. Успех придет быстрее, чем вы думаете.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам придется почти всю неделю проводить время с близкими - им очень понадобятся советы и помощь. Но не забывайте и о себе, чаще обращайте внимание на свое эмоциональное состояние. Старайтесь, хоть и находясь в такой суете, на несколько минут абстрагироваться от шума и побыть в тишине - это позволит расслабиться и восстановить силы.

К сожалению, вы также не будете удовлетворены и своим материальным положением. И чтобы избежать долгов, распланируйте бюджет заранее и не тратьте деньги на лишнее. На работе будьте готовы к новым обязанностям и требованиям.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы всю неделю будете пребывать в гармонии. Общайтесь с друзьями и родными. Можете даже начать коммуницировать и с теми родственниками, с кем давно находитесь не в самых лучших отношениях - этот период отлично подходит для примирения и возобновления контактов.

Но не ставьте активное общение превыше всего, ведь на работе тоже придется выкладываться по полной программе. Но и в этом тоже постарайтесь найти плюсы - за добросовестно выполненную работу вас обязательно финансово вознаградят.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вас ждет море позитивных эмоций. Кстати, вам, как и Близнецам, удастся возобновить давно потерянное общение с друзьями и родными. Однако сразу не спешите звать их на встречу, лучше просто начните общаться в соцсетях или по телефону. Выходные посвятите себе - ходите гулять, дышите свежим воздухом, занимайтесь йогой. Все это поможет восстановить жизненные силы. Можете сходить и на шопинг, чтобы побаловать себя новыми покупками - приобретите то, о чем давно мечтали.

А вот в профессиональной деятельности (особенно если она связана с документацией и цифрами) старайтесь быть максимально сконцентрированными и внимательными - велик риск попасть в неприятную ситуацию, поэтому лучше сверяйте все данные по несколько раз.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для вас откроются новые возможности для покорения новых высот, однако не задавайтесь и не ставьте себя выше других, а примите все благодарностью. Заработанные деньги распределите по плану, не совершайте бездумные покупки - сейчас не время тратить деньги.

На работе вам могут предложить новую должность. Обдумайте это предложение тщательно, а только потом отказывайтесь или принимайте его. Не стоит забывать и о здоровье. По возможности не сидите много времени за компьютером - в противном случае велик риск получить офтальмологическое заболевание.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте осторожны в общении и не доверяйте сокровенное только что появившимся в вашей жизни людям. Лучше сосредоточьтесь на поиске дополнительного заработка, а в конце недели и вовсе можете вступить в сделку.

Состоящим в отношениях Девам не стоит выплескивать свои негативные эмоции на партнера - это может спровоцировать не только ссору, но и расставание. Чтобы такого не произошло, начните записывать свои мысли, например, в дневник.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На протяжении всей недели вы будете находиться под впечатлением от неожиданного признания или встречи. Есть возможность, что даже встретите своего человека, с которым в будущем удастся построить крепкую семью.

На работе не надейтесь исключительно на свой ум и опыт, выслушивайте и предложения коллег - только при таком раскладе сможете добиться успеха. Сейчас не самый подходящий момент и для совершения крупных покупок, поэтому пока откажитесь от ненужных трат.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта семидневка отлично подходит для путешествий, так что смело выбирайте для посещения новый город или страну. Кстати, не стоит бояться и каких-либо спонтанных идей, наоборот, воплотите их в жизнь.

Вас ждет и дополнительное денежное вознаграждение - это может быть премия или прибыль от партнеров по бизнесу, поэтому можно себе ни в чем не отказывать и купить то, что давно планировалось. Найдите время и для себя, чтобы ходить на прогулки, соблюдать режим дня и питаться правильно.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если вы давно планировали навести порядок в доме, разобрать гардероб и выкинуть старые вещи, то эта неделя как нельзя лучше для этого подходит. На работе вам будет сопутствовать успех, но при условии, что сможете полностью показать руководству, на что способны, поэтому не отказывайтесь от командировок.

От такой суматохи ближе к выходным можете почувствовать переутомление, но не ждите, когда вас окончательно накроет эмоциональное выгорание. Старайтесь даже в рабочее время хотя бы на минуту отвлекаться от дел и давать передышку организму.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы обретете долгожданный покой - не будут беспокоить ни родственники, ни коллеги. Свободное время посвятите себе - принимайте расслабляющие ванны, ешьте больше овощей и фруктов и отдыхайте на природе.

Некоторых представителей знака ждет неожиданная финансовая прибавка. Также, если в профессиональной деятельности не будете останавливаться на достигнутом, вам покоряться еще большие вершины. Возможно, даже сможете подняться выше по карьерной лестнице.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Можете смело начинать осваивать новую профессию или искать хобби. Но перемены ждут не только в профессиональной деятельности, а еще и в личной жизни. Многие одинокие Водолеи заведут знакомства, которые в будущем смогут привести к счастливому браку.

Те, кто давно хотели открыть собственное дело, могут это начать реализовывать уже на этой неделе. Однако с таким активным ритмом жизни можно выбиться из сил, и чтобы этого не произошло, займитесь йогой или медитацией, которые помогут поддерживать вас в стабильном эмоциональном состоянии.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе к вам могут обратиться за помощью близкие. Не отказывайте в ней им, проявите терпение и даже отложите свои планы. Не подходящее время и для взятия займа или оформления кредита - велик риск попасть на удочку мошенников либо угодить в долговую яму.