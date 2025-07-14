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Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Весов ждут карьерные свершения, а Тельцов - отношения

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Весов ждут карьерные свершения, а Тельцов - отношения

На этой неделе окружающие вас будут удивлять новостями. Старайтесь сосредотачиваться на позитивных эмоциях, а в негативных моментах тоже искать определенные плюсы, не заостряйте внимание на обидах и высказанных в вашу сторону резких словах. Эта семидневка отлично подходит для проведения перестановок и генеральных уборок, однако не стоит давать людям взаймы и самим брать кредит.

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Вам придется мириться с новым режимом работы, так как грядут серьезные изменения на рабочем месте, однако не спешите расстраиваться - все в итоге окажется полезным для вас. После активной деятельности находите время и для отдыха - ложитесь спать раньше и не уделяйте слишком много времени гаджетам, особенно перед сном.

На этой неделе придется отложить и все задуманные покупки. Пока лучше сэкономить средства - они в ближайшем будущем понадобятся для приобретения более важных вещей. В личной жизни вам придется тоже брать все в свои руки, но не настаивайте только на своем мнении, учитесь слушать и точку зрения партнера.

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Если вы задумывались открыть индивидуальное предпринимательство, то эта неделя подходит для этого как нельзя лучше - ваши доходы и известность пойдут в гору буквально сразу. А если для открытия своего дела нужно дополнительное обучение, то можете смело проходить какие-либо курсы.

Велика вероятность, что одинокие представители знака обретут свою вторую половинку, а вот уже состоящим в отношениях Тельцам необходимо больше проявлять честность и уважение друг к другу, чтобы сохранить гармонию и взаимопонимание.

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Вам предстоит разрешать семейные конфликты - в своей или семье близких. Однако и в том и в другом случае сохраняйте доверие и терпение, потому что только так получится достичь мира и понимания. На работе придется быть максимально внимательными, чтобы избежать совершения ошибок и неточностей.

Свои расходы на этой неделе лучше распланируйте, чтобы не остаться без денег и не просить их в долг. Если вы давно что-то хотели приобрести, то можете это сделать, но тратить бездумно финансы пока не время. Свободное минуты проводите на свежем воздухе - это поможет восстановить силы.

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Эта неделя отлично подходит для обновления гардероба, так что смело отправляйтесь за покупками, тем более ожидается финансовая стабильность. На рабочем месте не бойтесь решать новые задачи и увеличивать нагрузку - ваши старания обязательно оценит начальство.

Начните эту неделю и с заботы о своем здоровье - можете сесть на диету или сменить рацион. Постарайтесь приучить себя и к соблюдению водного баланса - пейте чаще обычную воду.

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Вы можете задуматься о смене работы - для этого сейчас самое подходящее время, можно даже попробовать и вовсе сменить род деятельности. В отличие от других знаков, у Львов не предвидится финансовых трудностей, поэтому спокойно купите себе подарок и не экономьте каждую копейку. Порадуйте себя чем-нибудь просто так.

Обратите внимание и на свое эмоциональное состояние, старайтесь не нервничать по любому поводу. Сохраняйте спокойствие и уверенность в себе.

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Вы будете полностью погружены в налаживание отношений с партнером или другими близкими вам людьми. Однако следите за тем, чтобы и ваши личные границы не растворились. Доносите, что пространство и свобода важны для всех.

На работе будет все более-менее стабильно, даже появится свободная минута для наведения порядка на собственном рабочем месте. Хоть неделя и прогнозируется достаточно легкой, не забывайте отдыхать и расслабляться, поэтому чаще бывайте в тишине и принимайте теплые ванны.

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Вас ждут карьерные свершения, но чтобы добиться высоких результатов, будьте дисциплинированны и ответственны, выполняйте все порученные руководством задачи, не отказывайте в помощи и коллегам - так сможете заработать авторитет.

После такой напряженной работы просто необходимо пересмотреть режим дня - найдите время для отдыха и занятия любимым делом, которое поможет переключиться с рабочего лада. Представителям знака, состоящим в отношениях, нужно больше беседовать и рассказывать друг другу все произошедшее за день - это тоже поможет снять напряжение после активного труда.

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На работе будьте внимательны с коллегами - не все, кто ведет себя с вами хорошо, на самом деле так относится. Помните, что слова и действия могут быть обманчивы. За ранее проявленную ответственность и полученные достижения руководство вас решило наградить, поэтому ожидайте финансовую прибыль. Однако сейчас не самый подходящий момент давать деньги в долг - есть вероятность, что вам его не вернут.

В личной жизни будет не все так гладко, как хотелось бы. Снизить градус от конфликтов или недопонимания поможет компромисс. На этой неделе можете также начать менять свой образ жизни. Если у вас имеются вредные привычки, то самое время их бросить.

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Вы будете нужны своим близким, поэтому не отказывайте им в помощи, проявляйте заботу и уважение к старшим родственникам. В профессиональной деятельности грядут перемены - возможно, предложат командировку или перейти на новую должность. Не отказывайтесь, все сложится позитивно.

Неделя подходит и для оформления кредита или вложения инвестиций. Кстати, вы также можете попробовать открыть бизнес. Состояние здоровья опасений вызывать не будет, но если вдруг появятся симптомы простуды, не откладывайте визит к врачу.

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Вас накроет волной работы. Возможно, это будет связано с переходом на новое рабочее место. Там пока старайтесь много не коммуницировать с коллегами - не всем все подряд можно доверять.

Материальная сфера будет успешной, даже появятся деньги на крупные покупки, поэтому пока можете вдоволь насладиться тем, что не надо экономить средства, и приобрести все, что давно хотели.

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На этой неделе ожидается разговор с руководством. Есть вероятность, что вам предложат новую должность. Однако пока стоит повременить с растратами, лучше распланируйте весь свой бюджет.

Вам стоит обратить внимание и на питание - исключите из рациона мучное, жирное и продукты с высоким содержанием сахара. Если вы никак не решались пойти на фитнес, то эта семидневка - шанс начать вести здоровый образ жизни.

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Эта неделя - лучшее время для старта обучения, саморазвития и прочтения мотивационных книг. Если ваша деятельность как-то связана с творчеством, вы можете смело провести мастер-классы. Это зарядит вас позитивными эмоциями и подарит вдохновение для будущих свершений.

Вам также стоит избегать стрессов и переутомления. Если же все-таки полностью стрессовые ситуации исключить невозможно, то старайтесь хотя бы больше времени проводить в тишине на природе - так вы сможете восстановить силы и энергию.

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