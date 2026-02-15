Гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля: у Козерогов будет важная встреча, у Дев - конфликты на работе

Эта неделя станет временем важных профессиональных перемен - некоторые получат неожиданное предложение о смене работы или переходе на новый уровень в текущей деятельности. Энергия периода благоприятствует формированию смелых пожеланий и долгосрочных планов, которые стоит записывать и визуализировать.

Одновременно звезды призывают завершить старые дела и разорвать связи, которые больше не работают на ваше будущее. При принятии решений особенно важно прислушиваться к интуиции - она станет самым точным навигатором в потоке возможностей. Доверьтесь внутреннему голосу, и он приведет вас именно туда, где вы должны быть.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе будьте предельно осторожны с обещаниями - как своими, так и чужими. Избегайте любых финансовых займов, чтобы не попасть в долговую яму. Обращайте внимание на финансовые операции, берите их под особый контроль.

В отношениях возможны всплески страсти, которые могут легко перерасти в раздражение, поэтому старайтесь контролировать эмоциональные качели. Возможно физическое недомогание, связанное с накопленной усталостью или авитаминозом, обратите внимание на сигналы тела. Улучшение рациона сейчас станет вашим главным лекарством: добавьте больше свежих овощей, зелени и продуктов, богатых железом.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе проявите особую осторожность к новым деловым предложениям: за привлекательной выгодой могут скрываться подводные камни и неочевидные риски. Сосредоточьтесь на наведении порядка в текущих делах и документах. Откажитесь от покупки любой техники. Сейчас благоприятное время для возврата старых долгов.

В отношениях возможны недомолвки и недопонимание, а также неожиданные встречи с людьми из прошлого, которые всколыхнут старые чувства. Тщательно следите за эмоциями: напряжение и подавленные переживания могут негативно отразиться на вашем физическом здоровье.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

Проявите инициативность на работе. Сейчас удачное время для завершения давно начатых проектов и подведения итогов. В финансовой сфере настал период пересмотра трат: воздержитесь от крупных покупок и инвестиций, тщательно анализируйте каждую расходную операцию.

В отношениях возможна легкая ностальгия, которая поможет вам сблизиться с партнером, позвольте себе приятные воспоминания. Чтобы избежать эмоционального истощения, избегайте чрезмерных физических и психологических нагрузок. Лучшая инвестиция в себя сейчас - ежедневные прогулки на свежем воздухе и осознанная работа со стрессом через дыхательные практики или расслабляющие хобби.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе сосредоточьтесь на совершенствовании профессиональных навыков, это открывает двери для выгодной подработки или дополнительного заработка. Помните, что качество вашего окружения, в том числе на работе, напрямую влияет на внутреннее состояние и способность достигать целей.

В отношениях наступает время важных разговоров: пересмотр общих ценностей и обсуждение совместных планов выведут вашу связь на новый уровень. Уделите внимание здоровью, сейчас благоприятный период для прохождения медицинских обследований и профилактики. Берегите свой энергетический ресурс, осознанно ограничьте общение с теми, кто вызывает усталость и опустошение.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе звезды советуют пересмотреть привычные подходы к рабочим обязанностям, возможно, старые методы уже неэффективны и требуют обновления. Будьте готовы к тому, что могут понадобиться накопления, поэтому не тратьте ресурсы на импульсивные желания.

Сейчас не лучшее время для новых романтических знакомств. Такие связи, скорее всего, потратят ваше драгоценное время и энергию впустую. Направьте внимание на любимое хобби: творчество и увлечения помогут восстановить внутренний баланс. Чтобы снизить тревожность и успокоить ум, практикуйте короткие медитации и дыхательные упражнения.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе возможны конфликты и напряженные ситуации. Проявите особое внимание к документам и проверяйте каждую деталь, чтобы избежать ошибок. Будьте максимально осторожны с денежными операциями, перепроверяйте переводы и расчеты. Вероятно, придется потратить средства на непредвиденные нужды.

В отношениях настало время для исправления старых ошибок. Инициируйте честное обсуждение накопившихся проблем, даже если разговор будет непростым. Уделите достаточно времени отдыху - ваша нервная система нуждается в восстановлении больше, чем обычно.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя благоприятна для повышения профессионализма: обучение и приобретение новых навыков напрямую повлияют на ваш карьерный рост. Возможна удачная материальная находка или неожиданный бонус, который поможет в накоплении и укреплении финансовой стабильности.

В отношениях искренность станет вашим главным союзником: открытые разговоры повысят уровень доверия и эмоциональной близости с партнером. Избегайте стрессовых ситуаций - они могут серьезно ослабить иммунитет и привести к нарушениям сна. Уделите внимание вечерним ритуалам расслабления, чтобы обеспечить качественный отдых и восстановление.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте готовы к тому, что на работе придется что-то переделывать: вероятны правки и корректировки уже выполненных задач. В финансовой сфере разумно отложить крупные покупки до более стабильного периода.

Уделите максимум времени партнеру: искренние разговоры и совместные вечера укрепят вашу связь и подарят чувство безопасности. Обратите пристальное внимание на здоровье сердца - контролируйте уровень стресса и избегайте эмоциональных перегрузок. Сознательно создавайте себе хорошее настроение через приятные мелочи, любимые занятия и общение с теми, кто наполняет вас энергией.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этот период важно трезво рассчитывать силы при выполнении рабочих задач. Не беритесь за все сразу, чтобы не перегрузить организм. В финансовой сфере избегайте оформления крупных кредитов и сосредоточьтесь на тщательном планировании бюджета.

В отношениях романтика потребует ваших усилий, но именно они помогут восстановить утраченную гармонию и тепло в паре. Возможна быстрая утомляемость, поэтому уделите особое внимание восстановлению ресурсов: качественный сон, отдых и сбалансированное питание сейчас необходимы.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваша внимательность и скрупулезность в работе будут особенно востребованы, а качественное выполнение задач принесет заслуженное уважение от коллег и руководства. В финансовой сфере придерживайтесь стратегии экономии и избегайте крупных покупок, сейчас не лучшее время для серьезных трат.

Одиноких Козерогов может ждать судьбоносная встреча, способная изменить личную жизнь. Семейным представителям знака стоит уделить максимум внимания близким - они нуждаются в вашей заботе и присутствии. Обратите внимание на здоровье: позвоночник особенно уязвим, избегайте переохлаждения и тяжелых нагрузок, чаще давайте себе возможность отдыхать.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Избегайте споров на работе, сейчас лучшее время, чтобы восстановить отношения с коллегами и наладить гармоничное взаимодействие. В финансовой сфере проведите пересмотр трат и уделите внимание выплатам налогов, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Посвятите время второй половинке: совместный активный отдых подарит яркие эмоции и укрепит вашу связь. Постарайтесь отпустить накопившееся эмоциональное напряжение, позвольте себе отвлечься от повседневных забот. Занятия творчеством станут лучшим способом перезагрузки и помогут взглянуть на жизнь с новым вдохновением.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе ваша природная дипломатичность поможет решить сложные рабочие трудности. Проявите гибкость и мудрость в общении с коллегами. Возможны интересные предложения, но с открытием собственного бизнеса лучше повременить. Тщательно просчитайте все шаги, прежде чем вкладывать деньги в любые проекты.