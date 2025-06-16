Гороскоп на неделю с 16 по 22 июня: Скорпионы получат предложение, Раки - повышение

На этой неделе несколько знаков зодиака будет сопровождать только удача. Особенно повезет тем, кто связан с творчеством и хочет открыть свой бизнес в этом направлении. Период будет благоприятным для смены профессии и глобального ремонта.

Загляните в себя и убедитесь, что ваши приоритеты расставлены правильно. Начните изучать что-то новое, освойте дополнительные навыки и разберитесь в вопросе инвестиций.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Больше общайтесь с людьми. Это может оказаться полезным для вас. Не бойтесь высказывать свои идеи. Возможности для роста могут возникнуть при смене работы. Финансовая составляющая тоже порадует.

Смело выражайте свои чувства ко второй половинке. В конце недели нужно встретиться с близкими, чтобы решить давние вопросы. Не забывайте о физических нагрузках. Если решили попробовать что-то новое, то советуем обратиться к тренеру.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13e0d9c5-b7dd-4c64-9ce4-063fcb9d7f4e/conversions/ad8e43d6-8a58-4026-9509-eaa1bfbdaabc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вас ждут выгодные изменения на работе. Но важные задачи лучше закрыть в первой половине недели. Есть вероятность лишних трат. Распишите бюджет и не берите кредиты.

Посвятите время семье, прислушайтесь к мнению второй половинки. Неделя будет благоприятной для решения домашних вопросов, вопросов, касающихся покупки жилья, ремонта. Будет риск подхватить простудные заболевания, поэтому укрепляйте иммунитет, не перегружайте организм, избегайте большого скопления людей.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если планировали сделать какой-то творческий проект, то самое время его реализовать. Только не рассказывайте всех деталей коллегам, они могут подставить. Новые идеи помогут заработать дополнительные деньги.

Уделите внимание своему партнеру и поговорите по душам. Возможно, потребуются изменения в быту. Займитесь восстановлением сил - высыпайтесь, практикуйте йогу и медитации. Устройте активный отдых с близкими. Не забывайте о фруктах и овощах в своем рационе.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Настало время для повышения, поговорите об этом с начальством. Еще один хороший вариант - смена работы или открытие своего дела. При работе с документами и на важных переговорах будьте предельно внимательными, чтобы не совершить ошибку. В финансах будет все стабильно.

У вас будет много вдохновения для творчества, но и бытовые дела будут решаться очень легко. Выясните, над чем вам стоит со своей второй половинкой поработать в отношениях. Это благоприятное время для введения новых привычек в питании. Ешьте небольшими порциями, убедитесь в пользе того, что потребляете.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если вы не видите больше перспектив на работе, то смените работодателя или сферу деятельности. В бизнесе вас будет сопровождать успех и честные люди. К середине недели вас ждут дополнительные денежные поступления.

Не спешите делать следующий шаг в отношениях. Подумайте и честно признайтесь во всем себе и своему партнеру. В выходные запланируйте встречу с родными, они помогут пережить сложный период. Уделите внимание вашему позвоночнику. Если у вас сидячая работа, то повышение активности и упражнения на укрепление суставов и связок вам очень необходимы.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Избегайте риска на работе. Приступите к новому проекту только во второй половине недели. Запишитесь на курсы для обретения новых навыков и знаний. Совершайте крупные покупки ближе к концу месяца. Тогда и финансы вам позволят это сделать без экономии.

Чаще разговаривайте со своим избранником, чтобы разобраться во всех обидах и недопониманиях. У вас появится много энергии. Только пускайте ее в нужное русло. Не забывайте о физнагрузках, которые способствуют крепкому сну.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не бойтесь браться за новые проекты, вы справитесь и приятно удивите себя и начальство. Подумайте о том, как проведете отпуск. Деньги, которые придут к вам, потратьте на отдых, например, путешествие.

При общении с противоположным полом будьте собой. Это поможет вам найти истинную любовь. Семейные представители знака должны восстановить гармонию в отношениях. Подумайте о здоровье не только физическом, но и ментальном. Дайте организму то, чего ему не хватает.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам поступят предложения, связанные с продвижением по карьере. Советуем не брать слишком много времени на "подумать". Не прячьте на работе свои таланты. Никому не давайте в долг, а покупки лучше совершать в выходные.

Подготовьтесь к серьезным разговорам и принятию важных решений, от которых будут зависеть ваши отношения с близким человеком. При решении семейных проблем будьте спокойны и рассудительны. Следите за потреблением жидкости и качеством рациона питания. Добавьте больше клетчатки и витаминов.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вас будет сопровождать успех. Повышение или свое дело - выбирать вам. В финансах тоже ожидает удача. Но будьте осторожны в совершении больших покупок. Займитесь благотворительность.

Эта неделя укрепит эмоциональную связь с партнером, позволит лучше понять его. Проявляйте больше инициативы и создавайте романтическую атмосферу вокруг. Избегайте стресса и подкорректируйте питание. Наступил хороший период для косметических процедур.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не совершайте необдуманных поступков на работе. Увольнение лучше отложить. А вот рабочее место требует обновления, избавьтесь от всего старого. Может возникнуть возможность дополнительных поступлений денег. Но покупки должны быть спланированными.

Присмотритесь к своей второй половинке, чтобы убедиться, тот ли это человек и есть ли уважение в отношениях. Занятия спортом пойдут вам на пользу и добавят энергии. А вот с вредными привычками лучше попрощаться.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

У вас будет много мотивации для работы. Ваша инициатива и продуктивность будут вознаграждены. Это привлечет деньги. Не забудьте оплатить счета и не берите кредиты.

Пересмотрите свои отношения. Если что-то не устраивает и это нельзя проработать, то уходите. На этой неделе раскроется вам творческий потенциал, который вы покажете другим людям. В этом вас поддержат родные. Вовремя ложитесь спать и больше гуляйте. Это восстановит вашу нервную систему.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это идеальное время для разговоров о повышении. Не бойтесь обратиться к начальству, результат вас удивит. С развитием придут и финансы. Но крупные покупки лучше не совершать.